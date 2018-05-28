〈油市傳增產〉油價大跌 美駕駛本週仍難逃每加侖3美元汽油價

上週石油價格大跌，但美國駕駛恐怕最快本週還是要面對每加侖 3 美元汽油的命運。

據 GasBuddy 的數據，截至上週五上午，普通無鉛汽油平均價格為每加侖 2.981 美元。 比前一週均價上漲 5.8 美分，比去年的平均水平高出 60 美分。

GasBuddy 首席石油分析師 Patrick DeHaan 估計，週一 (美國陣亡將士紀念日) 就會到達 3 美元水準，因為這個節日通常標示著夏季駕駛季的開始。

他稱，美國 17 個州的平均價格已經超過了每加侖 3 美元，包括夏威夷、加州、阿拉斯加和華盛頓。近期油價暴跌不會立即幫助降低汽油價格，雖然燃料的零售價格最終仍會降溫。

上週五交易，7 月交割的 WTI 原油期貨每桶交易價格 67.60 美元，跌幅 4% 以上，單周跌幅超過 5%，也代表著油價自 3 年半高點回落。

他認為，如果 OPEC 真的一如傳聞增產，「接下來幾天我們看到的高點，恐怕就是今年夏季的高點了。」

外電報導，OPEC 和俄羅斯等非 OPEC 產油國正討論自 2016 年來首次增產計畫，根據《路透社》報導，他們考慮每日增產 100 萬桶。

Razaqzada 表示，「隨著美國產量持續增加，OPEC 的回應只是遲早的問題。看吧，沙國能源部長 Khalid Al-Falih 說，消費國應該很擔心潛在石油短缺問題，所以 OPEC 必須適度地確保石油供應量。他多少也證實了 OPEC 在 6 月 22 日維也納會議後，會有一些調整，但他也堅稱會逐步釋出供應量。」

根據生產協議，OPEC 和其他俄國在內的主要產油國先前已同意到 2018 年底之前，每日削減產量約莫 180 萬桶，以努力解決全球供應過剩導致 2014 年中期至 2016 年初期油價大跌至低水位的情形。

OPEC 甚至產量還低於協議的允許量，很大一部分原因是委內瑞拉爆發經濟危機，DeHaan 稱，WTI 石油交易價格大致年漲 39%，汽油期貨價格大概年漲 35%。市場已經看到自 2014 年夏季以降最高的夏季汽油均價，倘若價格衝上 3 美元，就會創下 2014 年 10 月 30 日以來頭一次。

石油價格信息服務（OPIS）全球能源分析主管 Tom Kloza 本月稍早曾表示，汽油價格有「很大的上行風險」到每加侖 3 美元。上週五，他重申這個風險仍在，「但可能會發生一些事件，例如颶風或者中東小規模戰爭，這些是因為 OPEC 和俄國可能會在今年下半年釋放更多石油到市場上所導致的。」

「我們將面對自 2014 年以來最高的夏季駕駛季節價格，但不會接近像 2011 至 2013 年看到的那種 3.5 美元以上的數據。」

DeHaan 預計，今年夏天汽油需求量將在每天 940 萬桶至 1020 萬桶之間。去年冬季每日超過正常的需求達 900 萬桶至 950 萬桶。

DeHaan 表示，「預期夏季三大主要假日的需求會很高：陣亡將士紀念日、獨立日、勞動節，但倘若太緊繃，駕駛者也可能會縮減非假日期間的旅行。」

上週五雪佛龍 (Chevron) (CVX-US) 和 Exxon Mobil Corp (XOM-US) 大跌，是道指走跌元兇，因為油價下挫讓這兩家股價合併砍了道指 36 點。雪佛龍以 3.0% 跌幅領跌道指，下跌 3.84 美元砍了道指 26 點，而 Exxon 下跌 1.45 美元或 1.7%，也拿走道指約莫 10 點。