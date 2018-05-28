人民幣兌美元中間價28日報6.3962 貶95點

新浪財經訊 5 月 28 日，人民幣中間價報 6.3962 ，上一交易日中間價報 6.3867，貶值 95 點。

美元再現強勢反彈

4 月 17 日開始，美元指數以一輪急速拉漲吸引了全球市場的目光，在幾乎沒有停頓的三週上漲後，5 月 9 日美元指數衝擊 93.5 敗北，轉而陷入回調，10 日、11 日，美元指數連續兩天下跌 0.43%、0.15%，引發市場對美元後續走勢的分歧。

不過，美元指數很快就重返 “快車道” 並打臉看跌預期。接下來的 5 月 14 日至 23 日，美元指數在 8 個交易日里有 7 日收漲，尤其 15 日和 23 日分別大漲 0.64%、0.42%，23 日盤中美元更一舉升破 94 關口，刷新去年 12 月以來的新高至 94.1968。總的來看，5 月 14 日以來，美元指數在短短 8 日再次大漲了 1.53%，整體延續了 4 月中旬以來的強勢格局。

美元為何重拾上漲動力？業內人士普遍認為，這主要歸因於兩點，一方面美元仍然受益於美國經濟數據向好、美債利率上升的推動。 5 月 14 日，10 年期美國國債利率重回 3% 關口，隨後因通脹預期升溫加速上行，17 日一鼓作氣地衝上 3.12%，刷新近 7 年來新高。

另一方面，歐英經濟相對疲軟，近期歐元跌跌不休也是美元走強的重要原因。

市場人士指出，最近出爐的歐元區和英國經濟數據普遍低於預期，疊加意大利政壇危機發酵，拖累歐元和英鎊下滑，美元指數順勢走高。

美聯儲暗示很快將再次加息美聯儲暗示很快將再次加息

美聯儲公佈的 5 月貨幣政策例會紀要顯示，多數美聯儲官員認為，如果未來經濟數據大體上支持當前美國經濟增長前景，美聯儲可能很快啟動下次加息。

紀要指出，近幾個季度高於趨勢水平的美國經濟增速以及近期較高的通脹數據，增強了美聯儲對於通脹將繼續回到 “對稱性的 2% 目標” 附近的信心。

在美國經濟持續穩健增長的背景下，美國通脹可能會略高於 2% 的目標一段時間，這符合美聯儲對於對稱性通脹目標的理解，也有助於穩定長期通脹預期。美聯儲官員還認同，美聯儲利率政策的路徑將依據經濟增長前景來決定。

人民幣 “雙行道” 平穩運行

從更長的時間區間來看，今年以來人民幣匯率總體呈現先升後貶的運行狀況，雙向波動區間有所加大。

總體來看，今年以來人民幣匯率隨美元雙向波動的特徵依然明顯，而在美元指數下跌時人民幣匯率的漲幅相對更高，在美元指數上漲時，人民幣匯率的跌幅相對更低，表明人民幣匯率總體預期仍保持平穩。

東北證券宏觀債券研究李勇團隊指出，最近一段時期無論是人民幣升值還是貶值，央行都沒有乾預的跡象。一來可能由於央行要維持流動性平衡，所以要避免通過購彙的方式投放大量基礎貨幣；二來央行本身就樂於看見匯率的雙向波動，因為長期而言，央行的目標就是退出乾預，讓人民幣匯率真正由市場決定。

業內人士認為，今年 4 月份我國經濟數據好壞參半，基本面仍有較強韌性，外匯市場收支較為平穩，跨境資金監管也未有鬆動跡象，由此人民幣兌美元匯率仍有持穩的基礎，未來雙向波動仍是常態。

如平安證券首席經濟學家張明所言，未來一段時間，隨著中國經濟增速的放緩、中美利差的縮小以及美元指數的反彈，短期內人民幣兌美元匯率溫和下跌的可能性要高於升值的可能性。但考慮到資本流出管制的加強、逆週期因子的效力以及中美貿易摩擦的重複博弈，人民幣兌美元匯率即使出現貶值，幅度也相對可控。

申万宏源證券並指出，短期內，美對華貿易逆差收窄預期或令美國經濟增長略偏樂觀，但歐英經濟及貨幣政策逐步明朗情況下，美元指數進一步大幅上行空間有限，預計 2018 年人民幣匯率大概率在當前位置窄幅波動。