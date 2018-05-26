紐約匯市─全球緊張減緩 美元上漲至2018年新高點

美元週五走強，美元指數觸及 2018 年新高點。聯準會 (Fed) 本週表示，即使通貨膨脹高於 2% 目標，仍可能採取更為緩慢的升息方式。

美國與北韓緊張升高，週五却告緩和，加上華盛頓與北京的貿易談判消息反復，使得本週美元走勢震盪。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.5% 至 94.184，本週上漲 0.6%，為連續第二週上漲。5 月以來，美元指數上漲了 2.6%。

歐元下跌至 1.1661 美元，紐約週四尾盤報 1.1722。

英鎊下跌至 1.3313 美元，週四尾盤報 1.3379。通貨膨脹擔憂及英國與歐盟的脫歐談判結果不定，使得英鎊近來受到壓力。

美元小幅上漲至 109.45 日元，本週則下跌 1.2%。

國際政局緊張的擔憂週五有所減緩，支撑了美元上揚。北韓官員週五說，金正恩仍願意與川普會晤。

貿易方面，美國因國家安全問題，有意提高汽車進口關稅。加拿大外交部發言人說，很難想像加拿大會對美國國家安全構成威脅。墨西哥總統週四說，他對北美自由貿易協定 (NAFTA) 協商感到樂觀。

分析師說，Fed 主席鮑爾立場偏向鷹派，美元可望進一步走高。美國與歐元區的利率差距擴大，有利美元，加上預期 Fed 將於 6 月升息，預期美元的強勢可望持續。