富士康申購大結局：BAT、匯金攜16家名企入局

5月27日下午，備受期待的富士康工業互聯網股份有限公司(簡稱“工業富聯”)IPO發行結果終於出爐。

除了中小投資者可以查詢自己中簽結果外，戰略配售的最終名單也浮出水面。20家大型企業集團加入郭台銘在A股的豪華“朋友圈”，獲得戰略配售資格，其中BAT三家互聯網巨頭均在列，此外中央匯金、中車、中鐵、招商局等大型國企、央企也在列，國資獲配數量佔比過半。

從發行結果來看，共有20家知名企業及投資機構進入了戰略配售名單，其中阿里巴巴、騰訊、百度三大互聯網巨頭全部在列，此外上海國投、中央匯金、中國鐵路、中國國有企業結構調整基金、中國人壽、新華資管、招商局、幸福人壽、中車集團、華融、國投、一汽、鞍鋼、中國移動、東方明珠新媒體、同方集團、義烏和諧錦弘等知名企業也都通過直接投資或旗下投資主體對工業富聯進行了戰略投資。

在所有戰略配售名單中，上海國投協力發展股權投資基金獲配股數最高，為7254.9萬股，以13.77元的發行價計算，總投資額折合人民幣約為10億元，在鎖定期設置方面，上述股票50%鎖定12個月，50%鎖定18個月。

BAT三家每家獲配股數均為2178.6萬股，折合投資金額每家約3億元人民幣，上述股票全部的鎖定期為36個月。

值得一提是，富士康此前初步計劃網上發行新股總數約為4億股，即40萬個中簽號。但由於實際申購數量倍數為711倍，超過了工業富聯此前設置的150倍“回撥機製”觸發線，因此工業富聯從原定網下發行的約6億股回撥至網上，最終大家“打新”的實際中簽率為0.34%，成為新股發行機製實施以來第3高的股票。

來源：中國證券報

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