浙江聯合投資(08366-HK)終止收購建築、裝修及工程業務

浙江聯合投資(08366-HK)公布，就1月17與18日的協議與補充協議作出公布，公司、賣方及賣方擔保人經共同友好討論後已同意，透過於5月25日訂立終止協議不再進行收購事項以終止該協議及補充協議。根據終止協議，該協議及補充協議項下產生的所有權利、義務或責任應立即終止。

根據終止協議，賣方及賣方擔保人已同意授予公司獨家權利，以與彼等就收購項目公司及其業務之重組交易進行磋商，期限由終止協議日期起計為期90個曆日。經考慮上述獨家權利，賣方須保留該按金作為按金，直至獨家期間屆滿為止。倘訂約方未能就重組交易達成一致協定，賣方應及賣方擔保人應促使賣方於獨家期間屆滿時將全部按金退還予公司，不得作出扣減或預扣。

浙江聯合投資於1月17股18日的協議內容為浙江聯合投資以1.5億元收購 Gain Link Enterprises Limited，收購代價將以現金及代價股份支付，發行價每股0.53元。配售股份不超過8988萬股及不少於6604萬股股份，準確數額將由該公司全權酌情釐定。Gain Link 透過附屬公司持有項目公司主要從事建築、裝修及工程業務。

董事會認為訂立終止協議符合公司及其股東的整體利益，且將不會對集團現有業務營運或財務狀況造成重大不利影響。

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