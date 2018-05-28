永順控股香港(08421-HK)派末期息每股1.67仙

永順控股香港(08421-HK)公布，截至2018年3月31日止年度盈利2180.4萬元，按年上升152%。每股盈利3.63仙。建議派末期息每股1.67仙(2017年度沒有派息)。

毛利自截至2017年3月31日止年度的約6730萬元增加至截至2018年3月31日止年度的約7690萬元。毛利率自截至2017年3月31日止年度的約14.4%增加至截至2018年3月31日止年度的約15.1%。

環境衛生及相關服務毛利自截至2017年3月31日止年度的約6240萬元增加約16.3%至截至2018年3月31日止年度的約7260萬元。截至2018年3月31日止年度環境衛生及相關服務毛利增加乃主要由於獲得若干重大新合約及更新合約及租客合約增加令毛利錄得顯著增長。所有新獲得合約的毛利均令我們得以維持穩定利潤率。

航空餐飲支援服務毛利自截至2017年3月31日止年度的約500萬元減少約12.9%至截至2018年3月31日止年度的約430萬元。截至2018年3月31日止年度航空餐飲支援服務毛利率減少乃主要由於勞工成本增加。東涌地區嚴峻的勞工供應狀況致使勞工成本增加。實際勞工成本將於未來合約重續時反映。

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