漢港控股(01663-HK)全年少賺91%末期息1仙

漢港控股(01663-HK)公布，截至2018年3月31日止年度盈利488.3萬元(人民幣.下同)，按年下跌90.67%，每股盈利0.2分，建議派發末期息1港仙。收入1.34億元，按年下跌80.67%。

截至2018年5月18日，南昌漢港凱旋城二組團B標段推出可供銷售之總建築面積27,885平方米，總單位數目156個單位，估計已預售之總建築面積18,863平方米，總單位數目108個單位，預售所佔比率68%，截至2018年3月31日尚未交付買家之已預售樓宇總金額2.6億元，每平方米平均售價13,809元，預期完成日期2018年第二季度。

宜春御湖城二期推出可供銷售之總建築面積104,196平方米，總單位數目個單位1091個單位，估計已預售之總建築面積103,898平方米，總單位數目1,088個單位，預售所佔比率99%，截至2018年3月31日尚未交付買家之已預售樓宇總金額2620萬元，每平方米平均售價4,706元，已完成。 待售物業由於2017年3月31日約3.6億元減少至於2018年3月31日約2.438億元，主要由於將撫州華萃庭院及宜春御湖城物業單位移交予買家所致。

除物業開發業務外，集團將會繼續實行多元化擴張並進入藥品檢測及干細胞業務。集團自2017年成立浙江美測醫藥科技，該公司旨在建立中國領先的第三方實驗室及合約研究組織。隨著核心團隊於2018年初組建完成，浙江美測已渡過摸索期，並迅速將重心轉向大中型項目。集團將持續增加對浙江美測的投資，以支持其增長及技術水平。現時仿製藥的質量及功效一致性評估是浙江美測的核心業務發展方向。

同時，集團透過其附屬公司廣西港潤生物技術有限公司提供干細胞儲存諮詢及轉介服務。集團將努力加強團隊的專業知識，把握中國廣西壯族自治區的干細胞市場需求。集團亦繼續尋求干細胞業務拓展至上下游領域的新機會，並探索適當的潛在投資機會，與集團現有大健康相關業務創造協同效益。

集團將會繼續實行穩健的財務政策及在2018年餘下時間維持對中國房地產市場持審慎樂觀態度。董事會相信未來物業開發業務仍能為集團帶來強勁的現金流入，並持續支持大健康業務。

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