港交所修例主板停牌18 月可除牌 David Webb 批「如將醫不好的病人打靶」

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港交所(00388-HK)昨日刊發除牌及《上市規則》其他修訂的諮詢總結，新修訂允許港交所可在主板發行人持續停牌18 個月後將股份除牌。同時，容許港交所可刊發除牌通知，表明發行人如未能在通知所指定的時間內復牌，便將除牌。除牌將毋須再經過目前的3 個階段。創業板公司則在停牌12 個月後除牌。新修訂將於8 月1 日生效。業界人士認為，18 個月對尋求解決方案的公司來說時間太短，但亦有意見指新修訂反映港交所採正面態度處理問題。 港交所監管事務總監兼上市主管戴林瀚表示，新修訂針對不再符合持續上市準則的發行人，建立有效率的除牌程序，維持香港證券市場質素及信譽，又預期長時間停牌的公司數目及時間將大幅減少。 詹培忠：小股東或一無所有須保障投資者 有「金牌莊家」之稱的詹培忠昨日接受本報訪問時表示，他不反對港交所的決定，但上市公司除牌畢竟會令小股東一無所有，因此他認為，當局應從保障投資者方面着手，同時實施措施，逼令這些停牌公司轉手，甚至規定大股東做合理賠償，以及授權監管機構接管及處理轉售程序。 獨立股評人David Webb直言港交所本末倒置，更改除牌規則並不能停止公司的不良企業管治。他以治病作比喻，指港交所不願以較高的企業管治要求從根本處理問題，反指「有病」的公司影響市場聲譽， 「把留在加護病房超過18 個月的公司拉去打靶」。他稱，港交所需要非常小心運用此修訂，因為這同時亦在處罰被停牌公司的小股東。 甄文星：拖長停牌時間並沒意思 香港上巿公司商會總幹事黃明偉對新修訂中的時限感到失望，稱對公司要找新資金或者其他解決方案，18 個月時間實在太短。而且新修訂令公司復牌的機會渺茫，小股東要自求多福。 公共專業聯盟財經政策發言人甄文星認為，市面上有很多拯救方案，但是很多都不切實際，因此要進一步延長停牌時間並沒有意思，停牌18 個月便除牌的做法合理，反而應該着手檢舉違規情况。 投資界：公司有心復牌料港交所會予寬限 信永中和管理合伙人盧華基表示，今次的修訂帶出強烈信息，要停牌的公司積極認真處理問題，不可以再靠諸多藉口延遲復牌。他相信，公司如按正軌着手處理問題，港交所會給予寬限期，時限長短不是大問題。 文件列明對在8 月1 日前已持續停牌的公司作出過渡安排。若在主板停牌少於12 個月，將由生效日前開始計算18 個月才除牌；但若停牌12個月或以上，則在生效日期後停牌12 個月便會除牌。停牌的創業板公司則由生效日起開始計算12個月。現時因無足夠業務運作或資產或已處於除牌通知期的公司不受影響。港交所資料顯示，直至4月30日，主板及創業板共有65家停牌3 個月或以上的公司。港交所亦提出打算之後再檢討期限的長短。 來源：明報