外資看好中國NPL市場 前海金交所搭建跨境交易「高速公路」

中國萬億級不良資產(NPL)市場近幾年吸引越來越多海外不良債權投資基金關注。作為首家開展銀行不良資產跨境轉讓試點業務的申請機構，深圳前海金融資產交易所正依托政策優勢探索建立外資機構通往中國NPL市場的「高速公路」，並嘗試各類非標金融資產的雙向跨境交易業務。

前交所總經理唐斌周五接受路透專訪時表示，從平台交易數據上看，外資對中國NPL市場的投資熱度在不斷上升，看包、拿包的頻率都在上升，對中國NPL的市場前景是一致看好的，尤其是今年以來，新試點政策推動解決了資金效率、投資範圍以及投資模式的問題，外資機構普遍加大了投資力度。

「從我們的觀察看，外資開始嘗試在更內陸的省份收購不良資產包，或者參與單體不良項目重組獲得更高收益，與境內服務商和配資機構互動更為頻繁，本土化程度不斷加深，合作模式不斷創新，這是這一輪不良資產投資周期表現出來的新特點。」他稱。

這一分析也和路透對部分外資機構一季度參與境內NPL市場的調研結果相似。多家外資基金相關人士均表達了這樣一個觀點：一是對中國市場很有興趣並認為存在很大空間，今年資金更理性以及銀行資產回表壓力等帶來的機會更多，會加大投入；二是希望和境內機構長期深入合作而不是一次性的交易，包括資金的支持以及項目的合作等。

唐斌在擔任前交所總經理之前曾任職興業銀行(601166-CN)董事會秘書。從銀行高管到幫助銀行處置問題資產，這樣的身份切換對他而言最大變化就是思維的轉變，”在經濟’順周期’，大家都想著怎樣做大；現在到了經濟’逆周期’，就要把資產質量做實做好，要讓資產流動起來。”

他指出，銀行體系的不良資產將是周期化與常態化的，早期由於信貸政策寬松而形成的貸款，在資產質量上會存在一定風險，現在是逐步釋放的過程。此外，國企的高負債沖動導致的結構化不良也將持續地暴露。

業界通常將銀行壞賬稱為「不良資產」，不過唐斌有不一樣的觀點。在他看來，資產沒有「良」或「不良」之分，同樣的資產，在不同的時空，價值不一樣而已。所以要把資產在時空中進行調節，熨平經濟波動，這就需要交易所為機構提供專業的平台服務。

傳統跨境不良資產投資途徑是：先通過發改委備案，再通過NRA賬戶(境外機構境內賬戶)實現資金入境，時間較長且不確定性較高。

2017年5月，深圳獲國家外管局批準試點銀行不良資產跨境轉讓，在資金跨境收付、交易結構安排、結購匯便利、稅務統一代扣代繳方面均有全新的制度安排，使原來長達數月的中國政府備案流程，縮短到兩周，幫助境外投資者更便利、靈活、高效地參與中國不良資產市場投資。

前交所便是首家開展該項試點業務的機構。據唐斌介紹，試點以來，一方面，前交所通過賬戶安排實現資金快速進出境和匯兌，解決境內外機構合資投資、保證金跨境支付、收益匯出受阻、監管備案時間冗長等問題；同時在金融科技投入和服務好核心客戶上都做了較為充分的布局，比如開發「跨境通」交易系統滿足全球投資者24小時在線競拍資產包。

在資金端，則為全球知名投資基金度身定制包括資產推薦、評估盡調及監管備案等服務方案；在資產端，深入各大中銀行和資產管理公司，採集資產信息，建設大銀行資產端平台，進行投行化的加工和信息標準化整理、點對點推介，力求獲得第一手資產信息並推送給核心客戶。

目前，通過前交所開展的不良資產交易量已突破50億元人民幣，境內交易達成規模超過1,000億元。

中國銀保監會數據顯示，截至一季度末，商業銀行不良貸款余額1.77萬億元，較上季末增加685億元；不良貸款率1.75%；關注類貸款余額3.5萬億元。

**做精作細，探索建立跨境交易高速公路**

繼去年5月獲外管局批準在全國首推銀行不良資產跨境轉讓一年後，深圳日前在該項試點業務上實現展期和優化，包括取消試點期限限制，將試點業務由深圳外匯局逐筆審核改為逐筆事前備案，以及允許通過外債專戶接收境外投資者匯入的交易保證金。

唐斌認為，新的試點方案更加體現了外匯管理部門對外開放的態度和決心，不再設定試點期限給了境外投資者很大的信心。以往境外投資者總是擔心試點到期後，資金能否順利匯出，政策穩定性會影響交易雙方的信心，如今就不存在這個問題了。

「允許外債專戶收取外幣保證金將極大地便利了境外投資者參與國內不良資產市場的競價拍賣，增強其交易能力。」他並表示，反過來，也有利於銀行或者資產管理公司以更高的價格出售不良資產，化解金融風險，降低銀行不良率。

他判斷，伴隨著試點政策無限期的續期，外資機構在業務嘗試以後的良好體驗，相信後續平台業務交易量會實現穩步增長。

不過，不同於上一輪處置盛宴，本輪外資機構本土化程度更高，不少外資機構已在境內設立代表機構。公開信息顯示，私募股權投資巨頭黑石集團收購最早進入中國NPL市場的外資私募股權基金DAC，全球特殊機會美元基金嘉沃入股中國特殊機會投資管理公司文盛資產，高盛和龍星資本等則在上海自貿區設立外商獨資企業(WOFE)，試圖通過其境內平台直接參與NPL市場。

對此，唐斌表示，隨著境內投資機構的實力增強，外資要與內資競爭，本土化戰略是大勢所趨，即在內地建立緊密的合作方或派駐團隊，前交所也在積極推薦優秀的國內服務商給外資，擔當”紅娘”的角色。

「但本土化不代表設立WOFE成為行業主流，原因是WFOE模式下受制於註冊資本限制，FDI可以撬動的投資杠桿極為有限，僅以註冊資本金進行投資，難以形成規模。」他指出，且資金匯出需要交納高達25%的企業所得稅及增值稅等。

與此同時，後續WOFE減資或清盤更是手續覆雜且具有政策不確定性。對於絕大多數都是基金制的外資而言，資金的募集和退出都有規定時限，沈澱一筆資金註冊FDI也很難持續。他談到，外資以註冊WOFE用於投資不良資產包是一種嘗試，相比較跨境平台沒有明顯優勢。目前，絕大多數外資都是通過直投方式參與中國NPL市場。

唐斌表示，下一步前交所將進一步深耕不良資產市場，研究探索更多的交易結構和合作模式，並爭取獲得更大的政策支持；也將繼續探索和嘗試各類非標金融資產的雙向跨境交易業務，以打造全國最大的非標金融資產跨境流轉平台為訴求，努力打造成為人民幣資產全球配置的交易平台。

值得一提的是，今年3月份開始，前交所與央行深圳中心支行共同推動跨境人民幣信貸資產轉讓業務，以離岸人民幣投資境內人民幣資產，以及使用境內人民幣向境外直接投資。截止目前，前交所已形成各類工商企業應收賬款資產、供應鏈金融資產、商業銀行貿易融資資產的跨境轉讓新模式，已為數十個保理和租賃企業完成跨境轉讓項目，交易金額超過10億元。

前交所於2011年3月註冊成立，2012年前交所成為經國務院相關部委清理整頓驗收合格的八家交易所之一；2015年9月，前交所正式納入中國平安(601318-CN)旗下。

路透上海5月25日 作者 李錚

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