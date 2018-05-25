券商集合資管産品發行大減速，一個月僅17隻

自4月27日資管新規發布至今，將近一個月的時間，各類資管機構仍在適應階段。

券商中國記者統計，券商發行的集合資管産品近一個月僅有17隻，相當於上個月發行(114隻)的15%，是今年前5個月中集合産品備案數量最少的，併且這17隻産品大部分都是固收類産品，無一是權益類産品。

據業内人士透露，監管對産品備案併無限製，但目前細則尚未出台，資管新規中涉及到私募産品的很多業務細節都很猶豫，比如合格投資者認定、比如嵌套、比如封閉基金的認定等。

近一月僅17隻集合産品成立

資管新規發布至今，已將近一個月，各類金融機構仍在適應期，尤其是私募基金。

一位券商資管人士錶示：“近期業務開展得比較少，主要工作就是内部學習和討論資管新規的内容，結合自身業務需要和特點再做調整，不過目前細則未定，很多事情都定不了。”

按資管新規區分，除了具備公募基金管理資格的13家券商之外，大部分券商資管的集合理財資管計劃都屬於私募業務。

據中國基金業協會備案公布的情況看，新規至今近一個月，券商成立的集合理財資管計劃僅僅隻有17隻，産品發行一下子減速了。

數據顯示，今年前4個月成立的券商集合理財資管計劃共有409隻，分别是1月有94隻、2月有67隻、3月有134隻、4月有114隻，而5月份隻有17隻，比上個月減少了85%。

其中，5月備案的這17隻集合幾乎全部是固收類産品，隻有“湘財證券金澤1號”是混合型産品例外，竟無一隻是權益類産品。而中銀國際證券的“中國紅-黃山18號”分期産品就佔了7隻。

私募基金業務細節有待確定

集合發行銳減，主要原因是資管新規的適用範圍仍有待確認，尤其對私募基金。

一是適用性方面，資管新規中對私募基金適用範圍的錶述是“私募投資基金專門法律、行政法規中沒有明確規定的適用本意見”，這種錶述過於寬泛。

二是投資範圍方面，資管新規規定：私募産品的投資範圍由合同約定，可以投資債權類資産、上市或挂牌交易的股票、未上市企業股權(含債轉股)和受(收)益權以及符合法律法規規定的其他資産，併嚴格遵守投資者適當性管理要求。鼓勵充分運用私募産品支持市場化、法治化債轉股。

但併未界定券商資管的小集合資管理財計劃，遵照規定是否可以直接投向非標債權和股權，這也讓從業人員拿不準需不需要繞道信託或基金子公司。

三是合格投資者認定，其中關於“家庭金融淨資産不低於300萬，家庭金融資産不低於500萬”這一條件中的“金融資産”認定依然存在疑慮。

四是諸多細節比較猶豫，業内人士反映，資管新規中很多不明確的地方還需要等待細則出台，比如嵌套、比如封閉基金的認定等。

來源：券商中國

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