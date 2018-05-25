【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

加權週 KD 黃金交叉，補量就易攻

【矽晶圓】【被動元件】【3D 感測】【遊戲】輪攻

【盤勢分析】

美股週四大深 V，費半強於 NASDAQ 強於道瓊！台股仍舊是以【時間換取空間】，司馬昭之心應該路人皆知了！相關盤中的即時看法，及可留意標的可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

加權日 KD 死亡交叉開始收斂 (台灣 50 更為明顯)，週一多頭仍須加油，而週 KD 出現黃金交叉，代表下週易有波斷多的個股出現

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，指數出現震盪，類股就留意【矽晶圓】【3D 感測】【PCB】【車用零組件】【電競遊戲】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，高檔 11000 點震盪，下週若出現新主流，或是舊主流出現全面帶量上攻，就有機會攻克心理關卡區！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+24)，5483 中美晶 (+2)，6182 合晶 (+1.2)、3532 台勝科，3707 漢磊 (+2.65，漲停板)、3016 嘉晶 (+5.5 漲停板)，本週先漲 5 吋 6 吋矽晶圓，下週 8 吋 12 吋有望跟上，可留意 SUMCO 股價

◎ PCB：6153 嘉聯益 (+1.1)、6141 柏承 (-1.35)、 2367 耀華 (-0.25)、3037 欣興、4939 亞電、8039 台虹、2313 華通、3645 達邁 (+0.4)、5469 瀚宇博 (+1.6)、6191 精成科、5439 高技、5349 先豐



◎ 3D 感測：3105 穩懋 (+0.5)、2455 全新 (+1)、8086 宏捷科 (+1.9)，3374 精材 (-0.6)、3059 華晶科 (-0.3)、5351 鈺創 (盤中曾觸及漲停)、3406 玉晶光 (-7)

◎ 車用：3665 貿聯 (+2.5)、1536 和大、4721 美琪瑪、4739 康普、2481 強茂 (+2)、5425 台半 (+1.6)、6238 勝麗、2415 錩新、8349 恒耀、3552 同致 2231 為升

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+10 漲停板)、6169 昱泉 (+1.25)、6180 橘子 (+3.1)、3293 鈊象 (+2)、3546 宇峻 (+1.3)、3083 網龍 (+0.5)、5478 智冠 (+2.1)、2376 技嘉 (-2.9)、2377 微星 (-4)、3540 曜越 (-0.35)