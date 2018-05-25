【豐銀投顧】利多不漲反成空！歐豬又來惹！

台股近 2 日在金融市場動盪時，表現相對全球股市穩定，然而這種短暫的脫? 現象並不見得是件好事，無論控盤者打算要撐多久，最終都是無法脫離全球金融市場大環境而獨強於市場，因此接下來如果金融市場持續呈現利多不漲，尤其是美股，那就得小心盤頭期的風險並沒有結束！甚至還可以更進一步確定這裡就是頭部，而且形成頭部的機會將會越來越高，筆者認為多頭不怕利空，最… 最… 最害怕的就是利多不漲，這代表利多出盡，隨時都有可能反轉！

美股近期在消息面上有三個重點：1. 貿易戰休兵！2. FED 引吭高鴿！3. 川金會不舉行。但其實對於實體經濟來說，看的就是前二個利多消息後續的反應，尤其是 FED 在甫公佈的會議紀錄裡所提到的降低超額存款準備金率，將會增加美國金融市場的資金動能，這個天大的利多在未來能否讓美股後續能封閉在 1/30 的空方缺口？這就是個長線空翻多的重要訊息，如果這麼大的利多加上今年的庫藏股實施以及減稅都無法讓美股封閉，則這個空方缺口幾乎可以說是長空架構的起攻點無誤！

再者義大利的賴帳事件會不會在債市進一步擴大，筆者認為可能性非常高，因為義大利是全球第四大債務國，而其債務流動性在全球也是能排入前 5，所以可以說各主要經濟體的央行應該多多少少都持有義大利的債券，歐央在過去購債寬鬆的過程中肯定買不少，是最大的債主，現在義大利說不還就不還，那… 別人不把資金從義大利抽回來不是豬頭嗎？因此造成義大利股、債雙殺，其它包括過去的歐豬成員葡萄牙、西班牙、希臘以及愛爾蘭等都差不多，後續債市風暴延燒將讓歐元持續破低，美元走強；而美元走強將持續引動新興市場危機，如此循環不已！台股又怎麼撐得住呢？

豐銀投顧證期雙照分析師 翁偉捷 提供