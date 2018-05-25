「新債王」堅決捍衛技術分析：看圖當然有用！

多年以來，針對技術面分析的質疑不絕於耳，即使在技術面的擁躉中，也很少有人像「新債王」Jeff Gundlach 這樣尊重和頻繁地使用它了。

身為雙線資本（DoubleLine Capital）創始人、首席執行官的 Jeff Gundlach 在 5 月 22 日召開了一次投資者會議。由於這是一次電話會議，因此他沒有使用 PPT。這次會議迅速在金融業傳開，原因在於：Jeff Gundlach 捍衛了技術分析的重要性。

他說，自己已經以一名職業投資者的身份在金融市場摸爬滾打了 35 年。在 75% 至 80% 的時間裡，他都跑贏了市場。這其中，一半的功勞都要給到技術分析，另一半歸因於對基本面、市場情緒和人性的分析。

根據這樣一位投資「老兵」多年的經驗，技術分析有時會奏效，但也有失敗的時候。當阻力和支撐水平與市場情緒信號「同步」時，技術分析就起作用了。

「當所有這些因素同時出現，技術分析在 70% 的時間裡都會有用。」Jeff Gundlach 這樣說。

美債

除了技術分析之外，Jeff Gundlach 此前曾講過的重要議題之一是阻力位。他曾稱，假若 30 年期美債殖利率突破 3.22%，那才是比 10 年期美債殖利率突破 3% 更加強烈的信號。

而這真的出現了。5 月 18 日，30 年期美債殖利率漲至 3.2595%，創 2014 年 9 月來最高水平。

Jeff Gundlach 在本周的電話會上對他之前的觀點進行了進一步的說明，稱 30 年期美債殖利率必須連續兩個交易日收在 3.22% 上方。他警告：

不要對利率過於悲觀，除非它（30 年期美債利率）真的到了 3.22%。

儘管 30 年期美債殖利率最近確實突破了他所警告的紅線，但未能在連續兩次收盤突破 3.22% 水平。

Jeff Gundlach 還有一句話：「如果突破了 3.22%，就有可能進一步走高至 4%。」

在他看來，做多美債和技術分析才是最重要的。「判斷債券牛市依然存在的最後一個辦法就是通過技術分析。」

聯準會

屆時，聯準會是否會失去對利率的控制呢？Jeff Gundlach 認為，有可能，不過只會在通膨突然跳升，比如升至 3.5% 高位時，這種事情才會發生。一旦這種糟糕的情形發生了，那麼美債殖利率曲線可能變陡峭，聯準會可能對利率束手無策。

而通貨膨脹將取決於薪資是否升得更高，但到那時，聯準會可以通過收緊貨幣政策來抑制通膨走高。而薪資通膨「目前尚未發生」，而且大多數研究顯示，由於自動化水平提高，這種情況不太可能出現。

企業債

至於企業債，Jeff Gundlach 認為，利差將持續緊繃，直到下一次經濟衰退。他稱，它們通常在經濟衰退發生之前的 6 個月至兩年時間內出現擴大。「現在還沒有任何有關經濟衰退的跡象。」他還補充，利率上升不會導致企業債利差熔斷性崩潰。

大宗商品

去年 9 月中旬，Jeff Gundlach 曾預計表現最好的行業將是大宗商品。事實證明，他是對的。昨天他自己也提到了這一點：

現在還不是進入大宗商品的最好時機，但是一個可以接受的點位，而不是一個糟糕的位置。

他預計，油價將進一步上漲至每桶 90 美元。而高油價將對消費者產生負面影響。「但是，不會真正傷及消費者，除非油價再漲 10 美元或者 20 美元。」

美元

Jeff Gundlach 還談到了美元匯率，認為美元將「耗盡元氣」，但基於美元兌一籃子貨幣匯率，美元指數最高可能觸及 95 至 98 價位。「當前的美元匯率不能被視為強勢，這只是逆勢反彈。」而如果美元回落，大宗商品就將加速上行。