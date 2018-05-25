美國4月耐久財訂單月減1.7% 不及預期

美國商務部最新數據顯示，4 月份美國核心資本耐久財新訂單增長超預期，出貨量反彈，表明在第第一季末放緩後，商業設備支出正在回升。不過，受交通運輸設備需求下降影響，4 月耐久財訂單月減 1.7%，不及預期。

美國 4 月耐久財訂單月減 1.7%，不及預期的月減 1.3%，前值由 2.6% 上修為 2.7%，主要受民用飛機訂單大幅下降 29％拖累。

4 月扣除運輸類耐用品訂單環比初值 0.9%，高於預期 0.5%，前值由 0.1% 上修為 0.4%.

4 月扣除飛機非國防資本耐久財訂單月增 1%，高於預期 0.7%，前值由 - 0.4% 下修為 - 0.9%。經歷了 3 月的下滑後，4 月恢復增長。除了川普政府的減稅政策外，強勁的經濟和上漲的油價同樣也支撐了商業投資。

耐久財訂單數據過後，主要資產價格暫時波動不大。美元表現平穩，現報 94.12。

該組 4 月耐用品訂單數據說明，美國 4 月份核心資本耐久財新訂單增長超過預期，出貨量反彈，表明商業設備支出在第第一季末放緩後有所回升。

不過由於交通運輸設備需求下降 6.1%，4 月耐久財訂單月減 1.7%。波音公司 4 月只收到了 78 架飛機訂單，而 3 月為 197 架。