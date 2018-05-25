【華冠投顧】武傑電台:下週台股即將離開地球表面!



離開地球表面

雖然國際股市昨天普遍回檔，台股一如預期小紅作收。早盤加權指數小漲 + 9 點開出，雖然一度由紅翻黑；但隨即低檔買盤轉強，全場保持在平盤上震盪，收盤小漲 + 5 點作收，收在 10942 點。

本周台北股市在『挑戰萬一』後，雖然遇到買盤『刻意縮手』；但是從籌碼面的結構來看，多頭並沒改變。只是受到 11000 點附近，台股進行籌碼清洗；這樣的情況，也是為了讓台股的『萬里路』走的更長更久。雖然今天在周五賣盤的壓抑下，指數僅能以『小紅』作收；但是台股今天相對於國際股市的表現，就顯得相當強勢。特別在今年最弱的權值股『鴻海』帶領下，指數提前轉強；所以預計下周多方可望開始攻擊，盤勢將…『離開地球表面』!!

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

◆武傑關注個股:

1. 台嘉碩 (3221): 107 年第一季財報，累計營收 4 億 5838 萬 8000 元，營業毛利 9674 萬 2000 元，毛利率 21.10%，營業淨利 2803 萬 9000 元，營益率 6.12%，稅前盈餘 1388 萬 8000 元，本期淨利 1725 萬 1000 元，合併稅後盈餘 1729 萬 5000 元，EPS0.18 元。

操作建議： 基本面沒有太大的期待，短線視為技術性強彈。短線壓力：24 塊。

2. 漢磊 (3707): 第二季 5 吋廠及 6 吋廠產能全滿，由於 MOSFET 及 IGBT 訂單強勁，預期今年底前產能將全線滿載。漢磊控股受惠於 EPI 矽晶圓及晶圓代工產能滿載，第一季再度繳出獲利成績單，已連續 2 季度維持獲利。

操作建議： 漲停題材帶動，基本面並沒有太大改變；短線操作即可。短線支撐：28 塊。

3. 橘子 (6180): 近期推出新作《發射吧！少女！》，該遊戲為直軸射擊遊戲，初期目標在台 30 萬下載量，另外，人氣手遊《天堂 M》穩坐國內遊戲暢銷營收冠軍，而由於屬於高互動性大型手遊，產品壽命較長，看好本季營運仍能維持水準。

操作建議： 天堂 M 可望重啟成長，預計五月營收會有好表現。短線支撐：80 塊。

4. 大峽 KY(5281): 自結 4 月稅後獲利約 1706 萬元，年增率 5.5 倍，單月每股盈餘 0.46 元，去年大陸景觀照明市場規模約 678 億元人民幣，以去年大峽谷全年營收 14.22 億元推估，大陸景觀照明市占率約為 0.47%。

操作建議： 第一季單季大賺 2.2 塊，100 塊可望形成短線底部。

5. 環球晶 (6488): 稍早和南韓地方政府達成合作擴廠協議，擬投資 4,800 億韓元（約新台幣 132 億元）在當地擴充 12 吋矽晶圓產能，預計 2020 年完成。這是環球晶繼中國、美國以後，又一次海外重大投資案。

操作建議： 高檔籌碼有鬆動跡象，不建議再過度追價。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2456 奇力新、3068 美磊、3221 台嘉碩、6111 大宇資、3504 揚明光、5469 瀚宇博、3707 漢磊… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1710 東聯、4806 昇華、4739 康普、4725 信昌化、2444 友旺… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

