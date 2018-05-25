智慧音箱廣受歡迎 但用戶隱私可能遭侵害還不自知

根據美國地方媒體報導，如果房間裡有一台亞馬遜 (AMZN-US) 的 Echo 電子助理，開口說話時要特別留意，因為它可能會秘密錄下你的談話內容，甚至在某些情況下，將這段錄音隨機發送給任何人。

西雅圖當地電視台 KIRO7 報導，在美國波特蘭的確發生了上述這種狀況，他們在家裡的談話被錄下來，並隨機發送給他們的聯絡人名單上的人員。

報導表示，這家人直到被遠在西雅圖的另一位同事告知收到了錄音檔後才知道此事。報導指出，在確認錄音檔確實是他們私人談話後，這一家人拔掉了家裡所有使用 Alexa 軟體的設備。

這家人向亞馬遜提出質疑，亞馬遜表示該公司「非常重視」隱私，但卻將此事淡化為「極其罕見的事件」。

在以下一份亞馬遜的聲明中，亞馬遜判斷是 Alexa 誤解背景對話是向聯繫人發送訊息的一組指令：

由於背景談話中出現了聽起來像「Alexa」的單詞，因而啟動了 Echo。然後，隨後的對話被視為「發送訊息」的請求。 在某個時間點上，Alexa 大聲詢問：「傳給誰？」在此時，背景對話被解釋為用戶聯繫人名單上的名稱。Alexa 然後大聲問道：「(聯繫人姓名)，對不對？」然後 Alexa 將背景對話解釋為「正確」。 儘管這一連串事件不太可能發生，但我們正在評估各種選擇，以減少這種情況再度發生。

這一事件引發了語音輔助設備 (如 Echo) 對隱私的擔憂，因為它們越來越受歡迎。這些設備通常放置在客廳和廚房，並且能夠接收私人對話，不過亞馬遜宣稱只有在用戶說出「Alexa」指令單字時，才會啟動這些設備。