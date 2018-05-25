義大利嚇壞投資人：擬發行短期公債，類似平行貨幣 新聞來源：鉅亨網 2018-5-23 上周，五星運動黨和聯盟黨在政府工作計劃中表示，希望發行短期公債，以償還政府拖欠企業的款項。彭博社指出，在投資者眼中，義大利兩黨提出發行名為 mini-BoT 的短期公債無異於發行與歐元平行的貨幣，此舉將進一步削弱該國的財政可持續性。

義大利新政府可能透過發行短期公債，來擺脫歐洲央行對貨幣政策的控制及歐盟對財政赤字的限制。雖然此舉有機會讓義大利逃離資產負債表衰退的困境，但也成為歐盟其他國家的錯誤示範，鉅亨基金交易平台建議投資人暫時減少歐洲配置比重，轉往目前經濟數據更穩健的美國，以避開義大利可能為歐元及歐股帶來的紛擾。

1. 義大利面臨資產負債表衰退

義大利企業貸款直直落

從 2000 年至 2014 年，義大利企業信心及企業貸款年增率走勢相似，當企業信心高漲時，往往增加貸款金額來擴張產能，以達成獲利最大化的目標。但 2014 年後，儘管義大利企業信心持續升高，企業貸款年增率仍持續滑落，3 月貸款年增率已經來到 -5.8%，與高漲的企業信心反差強烈。

義大利目前面臨的困境，與日本著名經濟學家辜朝明提出的資產負債表衰退理論相符。根據該理論，當企業面臨資產價格大幅下跌時（資產價值減損，不良債務增加），企業經營目標將從獲利最大化轉變成債務最小化（義大利企業不良債務從 2017 年 3 月的 1,446 億歐元降至今年 3 月的 1,139 億歐元），存活將是企業第一要務。處於該情境時，貨幣政策將失去效用，透過增加政府支出的財政政策才是唯一解決辦法，這也是義大利政府為何要發行短期公債的原因。

2. 參考美國，減支不是唯一辦法

參考美國經驗，舉債若刺激經濟成長，債務佔 GDP 比例反而下降

除了資產負債表衰退理論顯示，財政政策是唯一活路外，美國經驗同樣也給義大利政府更多信心。第二次世界大戰後，美國債府債務佔 GDP 比重最高來到 106%，儘管 1953 年開始，美國政府債務幾乎年年增長，但仍透過超高的物價年增率及經濟成長率，讓政府債務佔 GDP 比重降至 1979 年的 24.9%。義大利政府希望複製美國經驗，不從縮減政府開支下手，反而透過增加支出來提振經濟成長及物價年增率，來達成減少政府債務佔 GDP 的目標。

3. 義大利太重要，歐盟兩難

若義大利政府當真發行具貨幣效果的短期公債，將直接挑戰歐洲央行及歐盟的權力核心。義大利人口及經濟規模佔整體歐元區的比重分別為 17.8% 及 15.4%，不是希臘或賽普勒斯之類國家能比擬；義大利信貸機構透過長期再融資計劃（LTRO）從歐洲央行借款金額高達 2,499 億歐元、歐洲央行經由購債計畫總共買入 3,411 億歐元，分別佔歐洲央行向全體會員國注資比重的 31% 及 17%，義大利的重要性不言可喻。

歐洲央行大手筆紓困義大利

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

歐洲風險升高，轉移至全球或美國股票型基金

義大利對歐盟的重要性太高，若義大利政府發行具貨幣效果的短期公債，將造成歐盟內部紛爭，加上近期歐洲經濟數據本就差於美國，恐不利歐元及歐股走勢。建議投資人減少歐洲佔資產配置比重，轉至全球股票型基金或美國股票型基金。

鉅亨精選基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (原名：貝萊德全球股票入息基金)(基金之配息來源可能為本金)

安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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