旺宏獲利超預期+擬提升高階產能 認購權證火熱

記憶體製造廠旺宏 (2337-TW) 首季稅後純益 18.82 億元，雖受淡季影響季減 27%，但年增 829%，每股純益 1.06 元，為歷年同期新高，展望今年營運，旺宏將聚焦於提升高階產能。而在獲利超預期以及營運展望激勵下，旺宏股價站上所有均線，連結的認購權證也交投熱絡，連 2 日居認購權證成交金額冠軍。

旺宏第 1 季稅後純益 18.82 億元，季減 27%，年增 8.29 倍，每股稅後純益 1.06 元，季減 27%，較去年同期大增 7.83 倍。

法人表示，以往年經驗來看，上半年都是旺宏營運淡季，今年第 1 季營運沒想像中淡，呈現淡季不淡，觀察旺宏今年 55 奈米 NOR Flash 出貨動能轉強，而第 2 季中高容量 NOR Flash 價格可望續漲，營運穩定，市場均期待下半年傳統旺季表現。

若投資人看好旺宏後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：旺宏台新 78 購 02 (069460-TW)、旺宏日盛 79 購 04 (075602-TW)、旺宏康和 79 購 01(075042-TW) 等。