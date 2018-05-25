〈遊戲旺季將至〉宇峻6月推策略戰棋手遊 Q2營運可望優於去年

遊戲研發商宇峻奧汀 (3546-TW) 今 (25) 日宣布，自行研發的策略戰棋手遊《決戰亞爾薩》，將於 6 月上旬在全球同步上線，提前卡位旺季商機，法人預估，在新手遊上線，以及《三國群英傳 - 霸王之業》手遊熱度持續下，第 2 季營運可望優於去年同期。

宇峻《三國群英傳 - 霸王之業》手遊去年 10 月上市後，在中國與台灣表現均相當亮眼，帶動去年第 4 季營收增溫，全年 EPS 更創近 7 年新高，且儘管去年第 4 季營收基期較高，宇峻第 1 季營運表現仍與去年第 4 季相近，獲利僅微幅下滑，目前該款手遊在中國市場熱度仍持續中。

宇峻旗下第二大 IP《幻想三國誌》的經典單機 RPG《幻想三國誌 5》PC 版已於 3 月底上市，雖然原訂第 2 季發行的手遊版本，受到中國法規影響將延後上市，但在《幻想三國誌 5》PC 版與新手遊《決戰亞爾薩》貢獻，加上《三國群英傳 - 霸王之業》動能持續下，法人估宇峻第 2 季營收可望優於去年同期。

宇峻首季受惠去年底上市的手遊動能持續增溫，加上春節假期帶動下，單季合併營收年增 27%、達 3.24 億元，稅後純益 7220 萬元，年增 1.95 倍，每股稅後純益 1.93 元。