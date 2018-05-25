【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週四下跌，因特朗普突然取消了計劃中與金正恩的峰會，並威脅加徵汽車進口關稅。道瓊斯指數下跌 0.3% 至 24,812 點；標準普爾指數下跌 0.2% 至 2,728 點；納斯達克指數微跌至 7,424 點。

油價週四下跌，因市場對 OPEC 放鬆限產協議以彌補委內瑞拉及伊朗供應減少的預期升溫。紐約 7 月期油下跌 1.6% 至每桶 70.71 美元。金價上升，因政治局勢緊張拖累美元走弱，紐約 8 月期金上升 1.2% 至每盎司 1,309.8 美元。

香港股市週四上升，內地股市下跌。新秀麗（1910.HK）遭沽空機構狙擊，股價下跌 9.8% 後停牌，拖累國際消費品股逆市下跌。教育股跑贏大市，其中楓葉教育（1317.HK）股份一拆二，股價上升 6.4%，民生教育（1569.HK）上漲 11.2%。個股方面，聯想集團（992.HK） 2018 財年經營業績同比改善 9,600 萬美元，股價上升 2.1%。恒生指數上升 0.3% 至 30,760 點，國企指數上升 0.5% 至 12,153 點，香港股市成交金額減少 22.1% 至 899 億港元。上證綜合指數下跌 0.5% 至 3,155 點，滬深兩市成交金額減少 16.4% 至人民幣 3,819 億元。

◆行業及公司新聞

◇恆基發展（97.HK）宣布以 3 億港元收購「APITA」、「UNY」及「PIAGO」三間百貨商店，代價相當於 9.8 倍 2017 年市盈率及 1.0 倍市賬率。公司股份將於今天復牌。

◇元亨燃氣（332.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）將扭虧為盈（上半財年股東應佔溢利同比大增 10.9 倍至人民幣 5,906 萬元），主要受惠於毛利率因液化天然氣價格上漲而上升、及其他收入因按金產生的非經常性利息而增加。

◇黛麗斯（333.HK）公布 2018 財年第三季（截止 3 月 31 日）經營概述，銷售業務方面，市場情況仍然充滿挑戰，平均售價則與上半財年持平；製造業務方面，第三季毛利率輕微下降。

◇現代美容（919.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）轉盈為虧（上半財年同樣轉盈為虧錄得 170 萬港元虧損），因收益大幅減少。

◇李氏大藥廠（950.HK）公布 2018 年第一季業績，收益 2.8 億港元，同比增加 24.6%，而受惠於毛利率同比上升 2.2 個百分點至 68.3%，及其他收益同比增加 2,218 萬港元（但被銷售及分銷費用、研發費用及稅項大幅上漲部分抵消），股東應佔溢利按年增長 51.3% 至 7,018 萬港元。

◇膳源控股（1632.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）不計及 2017 財年上市開支之核心業績轉盈為虧（上半財年核心業績同比大跌 67.7% 至 357 萬港元），因員工成本增加、租金上升、及法律及專業開支增加。

◇新秀麗（1910.HK）發布澄清公告指 Blue Orca Capital 沽空報告的指控實為片面之詞並且具有誤導性，公司將酌情於適當時候提供更多信息。公司股份將於今天復牌。

◇香港醫思醫療（2138.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）收入及除稅後溢利均同比增長超過 30% 至不少於 12.5 及 2.6 億港元（上半財年收入及除稅後溢利分別按年增加 51.4% 及 73.2%），主要受惠於總銷售合約同比增長不少於 40%，新收購及開拓的業務貢獻及投資物業上的估值增長。公司表示已於中環區及旺角區商廈訂立新租約，以設立專科診所和放射診斷中心，預計將於 2018 年底投入營運。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

