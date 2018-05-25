中交建(01800-HK)終止收購加拿大建築服務供應商Aecon

中國交通建設(01800-HK)就於2017年10月26日公告有關建議收購Aecon之須予披露交易公司收到加拿大院督通知，根據加拿大投資法項下25.4(2)的有關規定，要求公司停止此項投資。由於協議安排項下的先決條件無法達成，建議收購事項終止。

中國交通建設去年10月26日建議收購加拿大建築服務供應商Aecon所有股份，每股作價20.37加元，交易金額約14.5億加元(約88.4億港元)，計劃透過現有資源及外部融資提供。Aecon經營基礎設施、能源、採礦及特許經營四大核心板塊，建議收購將大幅增強公司國際發展策略。完成後，Aecon將成為中交的全資附屬，並將由多倫多證券交易所除牌。去年10月底，加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)周五(27日)稱，加拿大當局將審查該收購案在知識產權保護方面的影響。他指一定會根據加拿大投資法，認真仔細地考慮安全問題、經濟影響、以及是否確實符合國家利益。近日，加拿大政府便阻止此交易進行。

今後，公司將對有助於公司全球化進程的新業務、新地區領域的發展，繼續探索商業合作等途徑。

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