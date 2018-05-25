達利歐：這些是中美不會馬上爆發貿易戰的原因

全球最大對沖基金橋水的創始人瑞 · 達利歐（Ray Dalio）於美東周四在領英（LinkedIn）發表博文，闡述了自己為何認為中美兩國不會馬上爆發貿易戰：全仰仗中國領導人的智慧。

他在文章中寫到：

我昨天在北京，再一次被震撼了。我在過去 30 年見證了中國的發展，並持續受到中國制度的啟發。因為這個系統演化得非常好，卓越的人們創造了卓越的成果。

很多人都在重複且錯誤地押注中國經濟會崩潰，但中國經濟持續前進、更有活力。這令我檢討自己是否沒有客觀衡量中國的潛力及領導人的智慧。

這一點可能很多人不理解。我真希望你能了解中國的政策制定者以及我所了解的事實，以此形成你自己的觀點，因為很多誤解是因為缺少聯繫而產生的。

中國領導人當然面臨挑戰，也需要作出艱難的選擇。如果你信任我的坦誠和判斷力，請相信這些政策制定者是高度有原則、有智慧的，他們有絕佳的歷史觀和能力。

因此，中國領導人承諾不要有任何形式的戰爭。他們理解，哪怕是小規模的戰爭，也可輕易引發下一場戰爭；小衝突可以輕易發展超過人們的控制，導致一個可怕、超過任何人想象的戰爭。

當然會存在競爭，當然會有價值觀和方法論的差異，當然會有關繫緊張的時候，顯然也不要試探中國的底線。但中國領導人從根本層面對修昔底德陷阱有廣泛的認識，他們將致力於在不引發戰爭的同時，更好地發展經濟。

達利歐在 4 月中美貿易摩擦升溫以來，發表了數篇博文和演講來提醒人們警惕川普民粹主義政府的危害性。他曾美東 4 月 6 日出席了 2018 哈佛中國論壇的歡迎式，同樣表達了對於中國領導層絕對的信心。他用「智慧之人做智慧之事」來形容國務院副總理劉鶴、新任央行行長易綱、央行黨委書記、副行長郭樹清為領導的智囊團。

他也毫不掩飾對中美貿易摩擦緊張局勢的擔心，主要對美國以牙還牙的處理方式非常擔憂，貿易保護主義和貿易戰對經濟的影響非常大。但同時，他也認為「中美之間的協議是可以達成的。中美之間的協作非常重要」。這也和他不久之前中國之行表達的觀點一致。

他認為，川普的關稅威脅不會導致一場螺旋式的對峙，相反，中國領導層將對川普的政治權宜之計採取更長遠的觀點，尋找多個共同點的渠道來解決中美之間的貿易問題。

達利歐最喜歡引述的一個概念「修昔底德陷阱」指的是：新崛起的大國必然要挑戰現存大國，現存大國也必然會回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。此說法源自古希臘著名歷史學家修昔底德，他認為，當一個崛起的大國與既有的統治霸主競爭時，雙方面臨的危險多數以戰爭告終。