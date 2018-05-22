〈美中貿易休兵〉稱GDP至少3% 美財長：我非常看好美股

美中貿易戰暫時停火，昨 (21) 日美股收漲；根據 CNBC 報導，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)稱，今年稍晚，美國國內生產毛額 (GDP) 至少可達 3%，「我非常看好美股」。

週一美股收漲，道瓊工業指數收漲 298.20 點 (1.21%)，至 25013.29 點；標普 500 指數收漲 20.04 點 (0.74%)，至 2733.01 點；那斯達克指數收漲 39.70 點 (0.54%)，至 7394.04 點。

Mnuchin 在接受 CNBC 採訪時表示，他敢打賭，今年稍晚，美國 GDP 至少有 3% 的成長，「我們正朝 3% 以上的成長方向努力」。

Mnuchin 強調，在美中貿易談判中，美方取得了極具意義的進展，若將之與減稅政策成效結合，「我們會在今年稍晚，看到 GDP 的強勁成長。」

美國首季 GDP 為 2.3%，雖不如 2017 年第 4 季的 2.9%，但仍優於經濟學家預估的 2.0%。

Mnuchin 強調，美國經濟持續好轉，這點反映在股市表現上，「我非常看好美股」。

Mnuchin 說，自 2016 年美國總統大選以來，美股持續走揚。

報導稱，自 2016 年美國總統大選起算，截至上週五收盤，道瓊工業指數累計上漲逾 34%，標普 500 指數上漲 26%，那斯達克指數漲逾 41%。