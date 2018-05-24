中央機關電腦等産品採購徵求意見 沒要求都預裝國産操作系統

近日，中央政府採購網挂出“2018-2019年中央國家機關信息類産品(硬件)和空調産品協議供貨採購項目徵求意見公告”。公告附件貼出了台式機、筆記本、服務器、交換機、空調等採購品牌相關産品技術要求，國産操作系統和國産CPU被列入名錄。

附件列錶顯示：龍芯、申威、兆芯、飛騰四家國産芯片的台式機(含一體機)，適配過的操作系統隻有國産LINUX操作系統;採用英特爾或AMD芯片的台式機，可搭載的操作系統則包括WIN7/DOS/國産LINUX;採用龍芯、申威、申威三款芯片的筆記本電腦操作系統，顯示為空白;採用英特爾或AMD的筆記本電腦的操作系統為WIN7/DOS/國産LINUX。

徵求意見公告發布後，有解讀稱，這意味著入選中央國家機關政府採購中心(央採中心)招標目錄的所有筆記本和台式機，都必須預裝國産LINUX操作系統。

對此，5月24日，接近央採中心的相關人士對澎湃新聞記者解釋，操作系統欄目寫“WIN7/DOS/國産LINUX”字樣的，這三個操作系統是“或者”關系，PC(個人電腦)廠商可以任選一個操作系統，併沒有要求所有PC都預裝國産操作系統。

聯想的建議

這次國産操作系統和國産CPU芯片進入央採中心目錄徵求意見公告，引發外界關註。

入選名單中的“兆芯”芯片所屬公司上海兆芯副總經理傅城對澎湃新聞記者錶示，這併不是中央政府首次採購國産芯片，但以往的採購都是分散在各個部門，這次以央採中心(中央國家機關政府採購中心)這種新部門統一來採購，量會比較大，大家都比較關註。

據澎湃新聞記者了解，在徵求意見公告挂出來的前一天——即5月16日，央採中心召開了PC供應鏈的溝通會。現場總共有7個廠商，分别為聯想、惠普、宏碁、華碩、同方、海爾、戴爾。針對PC/筆記本是否應該安裝雙系統時，聯想、惠普、宏碁、華碩四家PC供應商錶達了反對意見。

對此，5月21日晚間，聯想方面回應稱，聯想併非反對預裝國産操作系統，是沒有同意預裝“Windows+國産操作系統”的雙系統，併提出了預裝單獨的國産Linux系統的建議。聯想稱，一直支持國産操作系統的發展。

聯想集團副總裁、中國區商用業務總經理劉徵在接受北青報記者採訪時稱，聯想沒有贊同雙系統提議，而是提出了“單獨使用國産Linux系統”的改進方案，併形成會議意見。聯想方面錶示，聯想在台式機、筆記本電腦上都有單獨的國産操作系統方案，單系統方案不會受到其他系統幹擾，穩定性更好;且聯想一直支持國産操作系統的發展。

5月24日，央採中心相關人士錶示，有關投票這類問題，央採中心暫時不會對外接受採訪，“現在正在徵求意見，以後會形成正式的採購公告，以公告為準。”

據澎湃新聞記者多方了解到，在這次徵求意見公告出台前，央採中心已經徵集過芯片公司、操作系統公司和PC企業的意見。

國産LINUX系統

其實，在5月10日，央採中心還組織了“關於在新一期協議供貨台式機筆記本採用國産操作系統的技術討論”會議，就國産LINUX與各國産軟件企業進行了交流。

上海兆芯副總經理傅城對澎湃新聞記者錶示，5月16日會議之前，兆芯收到過央採中心的通知，兆芯跟央採有關部門接洽聯絡過。

紅旗軟件相關人士稱，紅旗軟件參加了5月10日的會議，就國産Linux的應用與相關負責人進行了交流。

紅旗這位人士錶示，這次徵求意見對國産軟件是好事，雖然之前進行過國産化的專項工作，但實際使用率很差，沒有進入大規模的應用，這導緻外界經常帶著有色眼鏡看國産操作系統，“我們身邊很多人在用，反響很好，可能會出現小不足，但企業都會努力改進。總之，相信過程。”

他認為，雙系統可能是用戶擔心國産系統的局限性，就日常辦公而言，這種擔心有點多餘，國産Linux操作系統完全滿足辦公應用場景，併且支持絕大多數硬件設備。“從整個行業上看，目前的短板在於，個别應用廠商沒有發行基於Linux版本的應用，希望更多的應用廠商加入到Linux生態這個大家庭中來，共同為用戶提供更優質的體驗。”紅旗這位人士錶示。

據了解，目前國産操作系統都是基於Linux開發的，包括紅旗、深度、優麒麟、中標麒麟、威科樂恩、起點、凝思磐石、共創、思普、中科方德、普華、中興新支點、一銘等十幾個廠商。

需要指出的是，央採中心對最終採購什麽産品有決定權，之前的企業錶態隻是建議。聯想也強調，與會供應商都隻有建議權，併沒有“投票權”，更沒有決定權，他們的建議都會被央採中心上報給上級單位，上級主管部門審批後給出決策。

央採中心這份徵求意見公告也不是最終的方案，徵求意見公告挂出後還要聽取外界意見，最後才會形成正式的採購方案。

國産芯片廠商歡迎央採中心支持

國産CPU廠商則對本次央採中心的徵求意見公告作出了積極的評價。

上海兆芯副總理傅城對澎湃新聞記者錶示：“我們對央採中心支持國産化芯片技術非常歡迎，而且希望國家持續這樣一個動作和步伐，全面使用國産芯片，為國家信息安全保駕護航。”

傅城錶示，“由央採出面這是第一次搞，但之前我們也向國家有關部委供應過整機，我們覺得這是一個非常積極的信號。”

龍芯中科總裁胡偉武接受《環球時報》採訪時也錶示，這次央採對國産芯片來說有著“非常重要的、里程碑式的意義”，“以前沒有進入採購名錄，政府部門要採購還採購不了，現在可以採購了。這體現了國家對國産芯片有著大力的支持。”

傅城則認為，國産芯片與國外芯片的差距還是有的，這個要現實面對，“但不是很關鍵的應用，國産芯片能夠做到夠用，體驗差不多。另外針對部分行業特殊優化，我們覺得國産芯還是能夠勝任。但也不排除在尖端領域，國産芯片還有不能夠勝任的，這也需要大力氣投入。”

之前無論台式機還是服務器主要使用英特爾或AMD的芯片。現在有了國産芯片，可以做到部分替代。

胡偉武認為，考慮到芯片産業的發展還包括軟件環境、軟件生態的整體成熟，中國國産芯片要形成全面可替代，應該要等到2020年至2025年間，“隻有有了一定的批量後，有些問題才會發現，在這個應用的過程中慢慢成熟，慢慢成長。”

來源：澎湃新聞

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