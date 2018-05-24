三大法人小買1億元 外資連7賣大立光創今年最長

台股今 (24) 日因美國 Fed 不急於升息，國際股市回穩，終場上漲 50.75 點，以 10936.93 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 1.62 億元，外資自營商買超 0.41 億元，投信賣超 3.47 億元，自營商自行買超 5.4 億元，自營商避險賣超 2.52 億元，合計買超 1.02 億元。外災原本買超電子三雄，今日則同步轉賣，大立光更遭連 7 賣創今年最長。

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 2286 口，淨部位多單回升到 4 萬口以上，來到 41686 口；投信回補空單 80 口，淨部位空單來到 24300 口；自營商回補空單 1963 口，淨部位空單降到 838 口，合計三大法人加碼多單 4329 口，淨部位多單為 16548 口。

外資今日買盤持續加碼業績題材股、傳產族群及中低價電子股，包括華邦電、聯電、晶電及華新科，外資買超都超過 2000 張，傳產的台泥、華新、台達化等，也同樣是外資加碼標的。

電子權值股部分，外資由買轉賣，其中台積電遭中止連 3 買，鴻海也再度遭遭賣超，大立光更是遭連 7 賣，創今年最長賣超紀錄。

至於金融股部分，外資則是又有開始轉為買超的跡象，包括玉山金、富邦金、開發金、中信金、國泰金、第一金、合庫等也均獲外資買超。

ETF 部分，外資中止連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 3 天買超。

外資集中市場買超第 1 名華邦電，買超張數 11890 張，第 2 名台泥，買超張數 8006 張，第 3 名華新，買超 6168 張，第 4 名聯電，買超 5748 張，第 5 名玉山金，買超 5415 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 11055 張，第 2 名嘉聯益，賣超 5368 張，第 3 名中纖，賣超 4382 張，第 4 名富邦上証正 2，賣超 4140 張，第 5 名緯創，賣超 3960 張。

法人表示，內外資今天買賣超金額都不大，外資雖然維持買超，但是買超標的集中在中低價股及具轉機的題材股，反倒是電子三雄都遭外資賣超，不排除是因為外資因應 MSCI 權重調整，正在進行調節持股，預料短期之內，電子權值股恐難有表現，中小型股將是支撐指數的主要族群。