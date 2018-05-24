【華冠投顧】賴昇楷: PCB族群《精成科、高技》如期噴漲 看好《利空不跌的這檔》接棒演出

昨晚美股拉尾盤收漲但今天美股電子盤回跌且亞股普遍弱勢，今日台股處在國際偏空的氛圍下卻連續第二天明顯強於亞股，大盤逆著亞股收紅 + 50 點，OTC 指數更強，+0.72% 收過昨日高點。

近二周大盤在「清水休息站」休養生息，這是「11000 點之前的關前整理」架構，藉國際訊息紛擾讓籌碼在震盪過程有效沉澱，今天從盤面的幾個跡象可知整理情況還不錯：(1) 大盤量急縮至 1270 億且指數回測五日線、十日線隨即縮腳反彈，在亞股當中一枝獨秀，OTC 指數更猛，直接低量過昨高，代表現貨市場已經沒什麼賣壓了；(2) 期貨價差轉強，尤其近日最弱勢的摩台期，當早盤大盤和台指期小破昨低時已不再破，收盤甚至轉為正價差；(3) 先前的強勢族群輪來輪去就是被動元件、矽晶圓、生技，但近日輪動行列開始加入遊戲、塑化、光學、DRAM、3D 感測、MOSFET、PCB... 可以帶出人氣的族群漸有擴散跡象。明日若無太大意外，大盤週 KD 可望出現黃金交叉，多頭具備的反攻條件也將愈來愈有看頭。

昨天提到：「台股回到 "清水休息站" 會醞釀出新一輪接棒族群及單兵強勢股」，特別跟好朋友介紹 PCB 族群中已有蠢蠢欲動跡象的口袋名單。昨天點名的帶頭大哥 5469 瀚宇博今日立馬強鎖漲停創新高 27.2，他的小老弟 6191 精成科跟進大漲 8.1% 創新高 17.2，利基型 PCB 廠 5439 高技同樣直逼漲停板，恭喜吉時卡位的好朋友與學員通通獲利 ing。

其餘口袋名單同樣收紅且未來具有輪動機會，若還沒跟上布局腳步，可留意 PCB 族群的《魚躍龍門》，這傢伙很妙，前陣子遇到 Q1 財報不如市場預期的利空卻跌不下來，近期隨大盤整理又量極縮，後續值得期待上演好戲，重點《魚躍龍門》是誰呢?

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。