【運達投顧】減稅將是下半年的重頭戲

運達投顧 洪任浚 策略分析師

美國股市受到川普總統的影響表現得有點歇斯底里，一天大漲一天又大跌，投資人也被搞得頭昏眼花，昨天聯準會發布聲明將會容忍通貨膨脹維持一段時間，代表升息的次數會減少也讓本來大跌的道瓊指數由黑翻紅留下了兩百點的下引線，美國景氣大好總體經濟方面沒有太大疑慮，大部分下跌原因都是政治力干擾，這種干擾相對短暫，最終還是回歸基本面走勢。

年底將是美國的期中選舉，國會改選政策上將端出牛肉，川普除了大打貿易戰也準備對國內作減稅，這對股市而言是非常大的利多，上次減稅時美股幾乎以 90 度角作噴出，減稅效應也慢慢的反應在經濟成長上，美國企業今年因為減稅的關係獲利大幅成長，失業率創下 17 年新低，消費者口袋有錢也願意提高消費支出，整體的經濟成長動能就被帶動起來，這次的減稅雖然還沒有透露細節，但是，市場會領先反應，比起聯準會升息，降稅帶來的效果非常值得期待，大家不用在關注中美貿易大戰，未來要觀察的將是美國股市對於降稅後經濟所帶來的影響，尤其是科技業，蘋果預計九月發表新機，供應鏈進入備貨狀態，原本已經缺貨的零組件這次將會更加緊繃，包括了被動元件與矽晶圓等族群後續都有利多可以期待。漲價效應也吹到了下游的應用端，車用電子與人工智慧領域的崛起，帶動記憶體需求攀升，今年供貨沒有成長需求端已經陸續的透露出庫存減少的訊息，一旦引發缺貨潮將帶動記憶體價格飆漲，台灣也是全球記憶體升產重鎮，與美光關係密切的台塑集團個股也將反應成長利多訊息。

※運達投顧 洪任浚分析師

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