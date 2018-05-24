【豐銀投顧】還在想萬一？歐債風暴又來惹！這次他們不還$！

貿易戰已經停戰快一個星期，但在這幾個交易日中卻沒有看到回補貿易戰缺口的走勢，以美股來說，無論是在那斯達克、費城半導體或者是 S&P500 都沒有看到指數能夠在收盤站上缺口的走勢，這種發展越來越像筆者先前所提示的，這些缺口看似受到貿易戰影響，在排除了貿易戰後卻沒有回補，顯然金融市場在乎的並不是貿易戰，而是其它潛在金融風險將可能對市場造成的衝擊，才導致於經過 3 個交易日後都無法回補該缺口！

這個金融市場的詭雷是什麼？其實並不難猜，就是「利率」！這隻過去因為 QE 充足的養份所養大的灰犀牛，現在聯準會在升息跟縮表，造成它已經很久沒有飯吃了，沒飯吃的牛生氣起來可是極度危險的野獸，而且現在這頭灰犀牛已經開始出現各種規模的攻擊了，比如：新興市場的股、匯、債的三殺、歐債的崩盤，甚至在歐元匯率上也看到了被攻擊導致於持續狂貶的現象，最近要留意的就是歐債風暴將可能再起，歐豬五國可能從豬隊友變成為獸性大發的山豬，尤其是從義大利組成聯合政府之後，竟然提出不撙節、不還錢跟不留歐盟等相關政策，造成義大利國債崩盤，其它的葡萄牙、西班牙以及希臘都一樣，歐元續挫，造成美元指數強勢走升到 94 以上，這個影響將對其它的新興市場造成快速抽血效應，恐怕效應一擴大會變成亞洲金融風暴 + 歐債危機的發展，這就是先前筆者提到千萬別忽略灰犀牛的原因！

台股目前雖然勉強能在 11000 點附近來回震盪，但是每次要上攻就會遇到調節賣壓，這也並非偶然，而是外資在美元走強的環境下，把資金抽回到美元資產是很合理的反應，只是以台股結構上來看，電子股權值重且外資占比重，資金抽回時當然會造成台股波段漲勢不出，甚至會出現回檔的架構，台股未來難有波段行情，但金融股表現強過大盤，是台股中明確的多方主流，只要有機會量縮回測支撐不破都可以考慮佈局！

(豐銀投顧證期雙照分析師 翁偉捷 提供)