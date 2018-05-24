騰訊(00700-HK)平收 阿里影業(01060-HK)飊31%

恒指今早高開53點，其後好淡爭持，午後曾升1213點，恒指收報30760.41點，升94.77點，升0.31%，成交858億元；國指報12152.62點，升61.83點，升0.51%。

重磅藍籌股方面，騰訊控股(00700-HK)平收407元，成交縮至69.84億元；中國平安(02318-HK)收77.95元，升0.193%，成交21.86億元；港交所(00388-HK)收260.4元，升0.386%。

聯想集團(00992-HK)中午公布截至2018年度由盈轉虧，蝕1.89億美元(上年度盈利5.35億美元)；每股基本虧損1.67美仙，派發末期息20.5港仙。單是第4季錄得股東應佔利潤0.33億美元，環比扭虧為盈(第三季度虧損2.89億美元)，主要因為第三季度產生一次性非現金4億美元的遞延所得稅項費用所致；毛利率亦環比上升1個百分點至14.5%。業績公布後，股價由跌轉升，曾升4.4%，其後升幅收窄，收報3.91元，升2%。

俄鋁(00486-HK)今早公布，公司董事局將有七名董事及行政總裁辭任，並指公司仍一致認為美國制裁可能對集團的業務及前景構成重大不利影響。公司又指自公司造受到美國制裁後，大量客戶與旗下公司訂立的任何新合約表示擔憂，並表示可能會於2018年10月23日之後中止任何現有合約，除非制裁已解除或外國資產管理辦公室向本公司授予新的許可。該股今日大部份時間橫行，至3點後抽升，收報2.02元，升6.878%。

阿里系孖寶炒高，阿里影業(01060-HK)午後曾飆39.1%，收升31.5%報1.21元，成交13億元；阿里健康(00241-HK)曾升15.5%，收市僅升1.47%，報6.89元。

另外，華誼騰訊娛樂(00419-HK)升15%，報0.49元；恒騰網絡(00136-HK)升4.7%，報0.335元；網龍(00777-HK)升12.36%，報22元；金山軟件(03888-JL)升2.8%，報23.75元。

新高教(02001-HK)現有股東平保(02318-HK)間接持有的Advance Vision擬減持8000萬股，新高教收報7.23元，跌0.959%；楓葉教育(01317-HK)建議將每一股拆細為兩股，每手買賣單位維持2000股，該股14.4元，升6.35%。

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