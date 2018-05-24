財政部：鋼鐵、石油石化、煤炭等行業利潤同比大幅增長

據財政部24日消息，財政部發布2018年1-4月全國國有及國有控股企業經濟運行情況。

2018年1-4月，全國國有及國有控股企業①(以下簡稱國有企業)經濟運行態勢良好。償債能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利潤增幅高於收入8.7個百分點，鋼鐵、石油石化、煤炭等重點行業利潤大幅增長。

一、國有企業主要經濟效益指標情況

(一)營業總收入。1-4月，國有企業營業總收入175002.5億元，同比增長9.7%。(1)中央企業102951.7億元，同比增長9.5%。(2)地方國有企業72050.8億元，同比增長10.1%。

(二)營業總成本。1-4月，國有企業營業總成本168315.2億元，同比增長9.2%，其中銷售費用、管理費用和財務費用同比分别增長7.3%、12.3%和11.8%。(1)中央企業97578.6億元，同比增長8.9%，其中銷售費用、管理費用和財務費用同比分别增長7.5%、11.0%和10.8%。(2)地方國有企業70736.6億元，同比增長9.7%，其中銷售費用、管理費用和財務費用同比分别增長6.9%、13.8%和12.6%。

(三)實現利潤。1-4月，國有企業利潤總額10054.9億元，同比增長18.4%。(1)中央企業6929.4億元，同比增長19.1%。(2)地方國有企業3125.5億元，同比增長16.9%。

(四)應交稅金。1-4月，國有企業應交稅金15075.6億元，同比增長8.9%。(1)中央企業10948.7億元，同比增長7.0%。(2)地方國有企業4126.9億元，同比增長14.2%。

(五)資産、負債和所有者權益。4月末，國有企業資産總額1668117.2億元，同比增長9.9%;負債總額1084842.9億元，同比增長9.2%;所有者權益合計583274.3億元，同比增長11.1%。(1)中央企業資産總額767191.5億元，同比增長7.3%;負債總額519994.1億元，同比增長6.6%;所有者權益合計247197.4億元，同比增長8.7%。(2)地方國有企業資産總額900925.7億元，同比增長12.2%;負債總額564848.8億元，同比增長11.7%;所有者權益合計336076.9億元，同比增長13.0%。

二、 主要行業盈利情況

1-4月，鋼鐵、石油石化、煤炭等行業利潤同比大幅增長，均高於收入增長幅度。有色等行業實現利潤降幅較大。

註：①本月報所稱全國國有及國有控股企業，包括中央管理企業、中央部門和單位所屬企業以及36個省(自治區、直轄市、計劃單列市)的地方國有及國有控股企業，不含國有金融類企業。

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