油價100美元不再遙不可及 期權交易員開始下注了

一些期權交易員已經在重新押注油價將漲到 100 美元了。

彭博社報導，當前約有相當於 9300 萬桶原油在下注油價會在未來 12 個月內漲到 100 美元 / 桶左右的高位。行權價為 100 美元的看漲期權合約高達 93210 張，行權價為 90 美元的看漲期權合約達 93077 張。行權價在 80 美元的看漲期權最多，達到 95877 張。

過去一個月，行權價為 90 美元和 100 美元的看漲期權持倉顯著增加，而 80 美元的看漲期權合約數量則在減少。

就在 5 月 8 日川普宣布撕毀歐巴馬政府 2015 年簽署的伊核協議、重啟對伊朗的制裁之前幾天，這些看漲期權合約數量開始明顯增加。彼時，川普已經多次威脅將退出核協議。

川普的決定助長了市場的看多情緒。雖然目前布蘭特油價在 80 美元上下徘徊，WTI 油價甚至還在 71 美元，但已經有少數人喊出 100 美元的高價了。這意味著，油價能漲 25%，重回 2014 年 9 月的水平。

美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）認為，明年年中前油價能沖高到 100 美元。能源諮詢公司 FGE 董事長 Fereidun Fesharaki 也在近期喊出了同樣的價位預估。原油類對沖基金大佬 Pierre Andurand 甚至認為「300 美元油價不是夢」。

唱多者的理由是：全球原油庫存顯著降低，美國的外交政策更加鷹派，特別是針對伊朗、委內瑞拉、俄羅斯等傳統產油國。中國也在近日表示將增加美國能源進口。路透社引述知情人稱，中石化將把美國原油進口量提升至紀錄高位。

然而，即使對於比較高的布蘭特油價，最近也花了足足 7 個月的時間才達到 25% 的漲幅。就算是根據以往表現來預測未來存在明顯的缺陷，但考慮到美國正擴增產量和出口量，很多人也對 100 美元油價持謹慎態度。

這種謹慎反映在了期貨和期權市場上。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上周五發布的數據顯示，WTI 與布蘭特原油的期貨與期權倉位連續第四周下降，上周凈多倉下降 15322 手至 419907 手。

畢竟，相對於 90 美元和 100 美元，油價漲至 80 美元的可能性更大。

在川普撕毀伊核協議後，分析人士認為美國對伊朗施加新制裁可能推升油價，屆時油價有望衝上 80 美元。路透社 4 月下旬曾報導，舉足輕重的產油國沙烏地阿拉伯希望油價漲到每桶 80 美元，甚至 100 美元。

瑞銀本周警告稱，油價已經突破了有利於全球經濟增長的最佳區間，一旦升穿 100 美元，將觸發美國經濟陷入衰退，使全球 GDP 減少 1000 億美元。在美國過去的六次經濟衰退中，有五次都是發生在油價大漲之後。