上周EIA原油庫存驟增近600萬桶 WTI油價短線跌超1%

據美國能源資訊署 EIA 官方統計，美國 5 月 18 日當周的商用原油庫存增加 577.80 萬桶，遠超預期的降幅 200 萬桶和前值降幅 140.40 萬桶。不過，美國石油期貨交割地庫欣地區的庫存減少 112.30 萬桶，好於前值的增幅 5.30 萬桶。

當周的汽油庫存增加 188.30 萬桶，遠超預期的降幅 143 萬桶和前值降幅 379 萬桶。包括柴油和取暖用油的精鍊油庫存減少 95.10 萬桶，也遜於預期的降幅 125 萬桶，但好於前值降幅 9.20 萬桶。美國精鍊廠設備利用率增加 0.7%，大於預期的增幅 0.5%，持平前值，本應部分緩解原油積壓趨勢。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge 截圖）

數據發布後，WTI 原油期貨跌幅擴大，很快跌超 1%。WTI 油價短線跳水 0.81 美元，刷新日低至 71.22 美元 / 桶，令盤中跌幅超過 1.2%，較日高回落 1.04 美元。

布蘭特原油期貨也短線跳水 0.90 美元，刷新日低至 78.31 美元 / 桶，使得盤中跌幅擴大至 1.6% 左右，較日高回落 1.29 美元。

民間機構美國石油協會 API 曾在周二預計，原油庫存減少 130 萬桶，庫欣地區庫存減少 82.20 萬桶；汽油庫存增加 98 萬桶，精鍊油庫存減少 130 萬桶。分析數據可知，美國 EIA 官方統計的油市數據與 API 預期最大的差別，在於原油庫存意外大漲，進而令油價承壓。

同時，美國油產再創新高。5 月 18 日當周的 EIA 原油產量增加 2000 桶 / 日，至 1072.5 萬桶 / 日，連續多周刷新單周曆史最高。金融部落格 Zerohedge 指出，美國活躍的原油鑽井機數在 4 月以來迅猛增長，期間伴隨著油價衝擊三年半高位。