價格疑遭人為操縱！傳美司法部對比特幣交易展開刑事調查

《彭博社》報導，4 位知情人士 24 日透露，美國司法部已經展開一樁刑事調查，欲了解交易者是否人為操縱比特幣和其他數位貨幣價格。

根據消息，此調查著重是否有影響價格的非法行為，例如欺騙或以假訂單灌入市場，吸引其他交易者買進或賣出。聯邦檢察官正在與商品期貨交易委員會 (CFTC) 合作調查。(註：CFTC 是監管比特幣相關衍生品的金融監管單位。)

當局擔心，由於多種原因，虛擬貨幣容易出現詐欺行為：價格波動劇烈，很容易就推升估值；但缺乏像股市和其他資產一樣的監管程度等。

《彭博》報導此調查後，比特幣擴大週四 (24 日) 跌勢，且自 5 月 4 日高點以來已下跌 20% 以上。

這樣的隱憂已經促使中國當局禁止加密貨幣交易，其他如日本和菲律賓等國也加強管制，種種阻力將今年比特幣價格壓在 8000 美元以下。但全球投資者仍對數位貨幣趨之若鶩，死忠擁護者積極參與產業會議、明星代言等，甚至連華爾街也開始關注。

這些知情者透露，司法部門正在調查比特幣是否存在詐騙和作價的嫌疑，前者是靠某一位交易者送出大量訂單，然後在價格往特定方向前進的時候立刻刪單；後者則是詐騙者與自己交易，製造市場需求的錯誤印象，接著吸引其他交易者進入。目前檢察官調查的範圍包括比特幣和以太幣。

司法部發言人拒絕發表評論，而 CFTC 官員沒有回應置評請求。