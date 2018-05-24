開啟「斜槓青年」模式 提早成就財富自由

文．洪寶山

斜槓青年」(Slash)概念源自於紐約時報專欄作家瑪希．艾波赫 (Marci Alboher) 的著作《One Person/Multiple Careers》，互聯網時代，更是推波助瀾自由業、兼職等生態，或是上班族發展興趣、延伸本業。在投資界有二十幾年資歷的愛瑞克，在「斜槓青年」還沒流行時，就已經開始多職人生，達到財富自由，做自己想做的事。他著有《ETF 鍊金術：狠賺全球波段財》，國際金融分析講座超過八百場，六月份即將發表新書《斜槓的 50 道難題》，教年輕人務實的發展多角化人生，像他一樣財富自由。

「現在很多年輕人不願意跨出舒適圈，改變自己，這跟把錢放在定存，老了才發覺錢不夠用一樣，就是長壽風險」，愛瑞克一語道破現在許多年輕人缺乏企圖心、只想維持現狀的鴕鳥心態，一直待在一家薪水不太差的公司，就滿足了。愛瑞克指著成長曲線圖說：「每個人的年齡跟能力會呈現Ｓ型的曲線，你必須要讓自己隨著年齡的增長，將能力往上提升，通常能力在六十五歲會到一個高峰。」最怕的就是：「能力沒有提升，就算原本在很強的地方 (如圖Ａ、Ｂ)，隨年紀增長，你會落在Ｓ曲線的下方 (如圖Ｃ、Ｆ)，漸漸被淘汰，甚至是中年危機」。

「一本萬利」 本業做到最大化

「我們不是鼓勵兼差，是鼓勵能力要不斷地發展。」愛瑞克指出，現在沒有一份工作是可以做到老的，「就算你原本落在Ｓ曲線很高的上方，你也要持續維持競爭力。」因為機器人可以做一輩子，但是人不行，快速學習成長，AI + 時代才不會被淘汰。

AlphaGo 擊敗世界棋王，AI 透過大數據及邏輯演算法，可以自動產出新聞，不想被機器人取代，就要知道：「自己的 knowhow 是否有獨特性？」愛瑞克提供檢視個人是否禁得起市場考驗的方法是：「一定要做市場調查，了解競爭者。」愛瑞克舉例，「你想當個插畫家，最簡單的方法，直接上網搜尋市場上的插畫家，拿自己跟他比比看，就知道自己是不是獨特。」也可以把作品上傳網路，照片影片可以放在 FB、IG、YouTube，如果觀眾按讚留言分享的反應好，代表市場肯定作者用心的創作。

想當斜槓青年也不容易，很多人連一份工作都忙不過來，沒本錢分身兼職，愛瑞克打破慣性思維，「時間本來就沒辦法被管理，你要管理的是你的人生。」要避免人生太多的意外，比如說生病、車禍的意外，才不會影響原本的生涯規劃，他提出解決方法，就是：「注重養生、少開快車，還有維持良好的人際關係。」因為人際關係好，比較不會有心情低潮，工作也會比較有幹勁，愛瑞克說：「你的壽命會因此拉長，人生可用的時間會比別人還要多。」

如果當了斜槓青年，卻沒有辦法兼顧家庭、本業，就會像電影《命運好好玩》情節一樣的遺憾，男主角頓悟說：Family comes first! 所以愛瑞克建議，「本業一定要做到最好，才有辦法『一本萬利』，去發展本業之外延伸出來的附加價值。」

顧好最核心的競爭力

愛瑞克舉例自己著作找來的插畫家，就是主業做到副業的最佳範本。這位插畫家本來是替自家公司畫 LINE 貼圖，被愛瑞克相中，主動跟他聯繫，邀請他來畫書中插畫，就是因為他本業做得好，延伸到副業很成功的案例，正所謂「花若盛開，蝴蝶自來」。

不管是本業的延伸，還是多方面發展的興趣，愛瑞克覺得應該要先把本業顧好，「不要為了斜槓而斜槓，不要為了副業而副業。」前面提到的「一本萬利」，是把本業做到最大化，利多就會隨之而來，「因為本業才是累積收入最有效、最快的方式，而且從本業可以累積人脈資源，只要你的客戶喜歡你、信任你，會很容易來找你，再去額外發展出更多附加價值」。

另一個負面、失敗的例子，是十幾年前手機業霸主 NOKIA，NOKIA 目前在手機市場黯然失色，實在是因為公司沒有辦法把最核心的競爭力顧好，愛瑞克認為，企業應該要把非核心 (自己做不好的) 部分外包出去，或者交給專業個人工作室，自己專注在本業跟核心的競爭力。

有效學習 成為跨領域人才

要成為跨領域人才，必須有效的學習，才能跟上大環境變化，愛瑞克認為職場上成功人士通常有三個特點：

一、樂於溝通：如果樂於溝通，跟別人碰撞、摩擦的機會就會變多，激盪出不同的想法，會讓你離開自己的世界，變得更開放、更有成長性，也可以縮短學習的時間，學到原本不知道的東西。

二、大量且廣泛的閱讀：閱讀不僅可以吸收知識，重要的是可以培養專注力。比爾蓋茲跟他兒子一起上節目，主持人請他們拿一張白紙，各自寫下對方成功的原因，結果父子同時翻開，答案都是「專注」，可見「專注」多麼重要。

三、自主學習：贏家共同的特質，是他們很喜歡「自主學習」，包含上教育訓練課、學外語、考證照，投資自己，培養第二、第三專長等，「這些自主性、想要讓自己能力更強的態度，才是雇主喜歡用的人才」，愛瑞克說自己曾面試二百多人，僱用五十人，他分享選人的標準：「候選人中很重要的是他的態度，甚至比技術更重要」。

投資理財 每個人都要學習的課題

愛瑞克的職涯，做過業務、投資、產品開發，除了這些主要的工作以外，最喜歡的就是演講，十幾年來，他全台演講累積多達七、八百場次，後來國泰投信發現他的核心專長在演講，就讓他當一個專職講師，每年幫國泰進行五、六十場金融講座，其他的時間可以幫助家裡的事業，或做自己想做的事情，達成「斜槓」生涯。

愛瑞克跟幾位年紀四、五十歲的朋友，都已經達到財富自由，所以一起寫書，幫助年輕人跨出人生舒適圈，找出發展潛力。除了本業以外，愛瑞克建議大家更要花時間研究另一門課：「不管是不是財富自由，投資理財是每一個人都應該要學習的課題。」愛瑞克年輕時的操作比較積極，有七、八成都是股票或股票型基金，他提醒：「如果真的要累積財富，其實是要股債平衡，做到資產配置，一定要避免在某一年大虧。」所以他現在的投資組合比較分散，「股票、基金佔三成，債券型資產占兩成，50％的資金還是會放在房子等固定資產」。

針對不同年齡層如何分配股債比重，愛瑞克分享一個很簡單的原則，「用一百減掉年齡，比如說三十歲的人，可以投資股票的比重就是 70％，依此類推，如果是五、六十歲，保守投資股票，降到 40％、50％比重」。

來源：《理財周刊》 926 期

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