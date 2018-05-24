孤獨造成的傷害，相當於每天抽 15 根菸！心理學專家的 2 個建議

文 / 《經理人月刊》葉冠玟

除非必要，很少與人交談；身邊好像沒什麼可以信任或交心的朋友⋯⋯，你會時不時出現這種「孤獨」的感受嗎？小心，孤獨不僅是心理上的感受，也會對身體造成實際的負擔，甚至有致命的風險。

心理學家朱莉安 ‧ 娜霍爾特 ‧ 倫斯塔德（Julianne Holt-Lunstad）說明，根據心理學家們過去長達 50 年的研究，孤獨這種社會聯繫不足的狀況，對人產生的影響比肥胖症更嚴重，相當於每天抽 15 支菸，長期下來，容易出現免疫力減弱的現象。

最新的研究發現，隨著獨居、離鄉背井就業的人愈來愈多，孤獨成為一種具有傳染性的流行病，在社會中逐漸蔓延，「孤獨患者通常在與群體切斷聯繫之前，將這種感覺傳遞給其他人。」有些專家甚至出面宣告，人們日益頻繁使用社群軟體，可能反而阻礙他們在現實生活中建立親密關係。

值得慶幸的是，在群體中被邊緣化的感受，有有效的緩解方式：

1. 增加面對面互動

不一定要結交到朋友才能脫離孤獨的狀態，心理學家蘇珊 ‧ 品克（Susan Pinker）認為，就算只是和公車上的乘客、超商店員等素昧平生的陌生人閒聊。短暫交談 30 秒，就可以使人更快樂、更健康。

但畢竟，孤獨患者所缺乏的，往往不只是社會聯繫，還關乎能否與人進行有意義的互動。因此，想讓談話變得更有幫助或有所收穫，不妨偶爾給自己訂下「 7 分鐘原則」：在遇到不討厭的談話對象、當下狀態也不排斥社交行為時，適度延長交流時間，讓雙方有機會展現真實的自我，進入較為深層的對話。

此外，擁抱、握手等身體接觸也可以減輕壓力，幫助增強抵抗力和降低炎症發生的機會。

2. 有智慧地使用社群軟體

專家提醒，正確地使用社群軟體，其實並不會讓人與人間的關係變得疏遠。舉例來說，如果你只是用 Facebook 來展示自己度假時拍的照片，或傳幾個貼圖和表情符號給別人，你大概還是會感到空虛，因為這些互動不具太大意義，又缺乏深度。

但如果是 Skype 或 FaceTime 等具備視訊、通話功能的社群軟體與人保持聯繫，一樣可以與人交流、分享近況。而且比起文字溝通，聽別人的聲音更能建立情感，也更有溫度。

（本文取材自《Psychology Today》2018 年 3、4 月號；經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 5 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 5 月

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