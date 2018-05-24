台股盤後─電子權值股力撐盤面 指數收漲50點 站穩10900關卡

受美股重挫後翻紅激勵，台股今 (24) 日在電子三雄齊漲、金融股走高帶動下，指數開高走高，重返 10900 點關卡，並緩步邁向 11000 點大關，不過在國際股市動盪，外資尚未站回買方，尾盤上攻力道不足，終場以上漲 50.75 點，報 10936.93 點作收，成交量 1264.6 億元。

今日台股類股漲多跌少，其中整體金融股漲逾 4% 最為強勢，其次為電子股平均漲幅逾 2%，另半導體、汽車、生技、造紙、鋼鐵、電腦、光電、營建、航運、油電、觀光等類股均呈現上漲；而電機、紡織、化學、玻璃、橡膠、通路等類股則收黑。

電子三雄則同步收紅，台積電開高走高，漲逾近 0.5%；大立光同樣開高走低，並收在 4000 元整數關卡，漲幅逾 2%；鴻海則開低走高，最高價落在 84.4 元，漲幅近 1%。

電子次族群以光學股表現最為強勁，玉晶光漲逾 7%，股價衝 8 個月來新高價，並激勵新鉅科、先進光強拉漲停，亞光同樣大漲逾 3%。

至於被動元件人氣續旺，在龍頭廠國巨領漲下，奇力新盤中攻上漲停價 135 元，漲幅近 19%，美磊同樣攻上 95.7 元漲停價，另大毅、日電貿、信昌電均漲逾 2%。

金融股也一片紅通通，除了元大金呈現跌勢外，包括國泰金、富邦金、開發金、玉山金、台新金、兆豐金、新光金、永豐金、第一金等均呈現上漲。

分析師表示，今日台股在美股翻紅激勵下，在兩天回檔過後，出現止穩向上，開高走高並重返 10900 點關卡，今日盤面以電子族群走勢強勁，不過缺乏外資助陣，指數在 11000 關前震盪，預計短線在國際股市不確定因素干擾，跨越萬一關卡難度增加，估指數將在 10800 點至 11000 點區間震盪整理。