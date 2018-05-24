全家今年股東會將改選董監事 日本全家維持七席不變

全家 (5903) 預計於 6 月 25 日舉行股東會，今年將改選董監事，應選董事 13 人 (含 3 席獨立董事)，日本全家持股五成是最大股東，維持七席不變；泰山(1218) 持股兩成，占兩席董事；持股第三大的維士比，則維持一席。市場關注全家的大股東泰山內部股權變化，因泰山迄今尚未上傳前十大股東名單，保力達目前持有泰山股權多寡，頗受市場矚目。



在全家董事部分，泰山法人代表由泰山董事長詹逸宏與總經理詹景超代表，保力達並未如外界原本預期，以法人代表身分，躍居全家董事之列。



全家董事候選人名單包括日商全家便利商店公司代表人葉榮廷，現為全家便利商店公司董事長；日商全家便利商店代表人久保勲，現為 FamilyMart China Holdings Co.,Ltd 董事長；日商全家便利商店公司代表人潘進丁，現為全家便利商店會長；日商全家便利商店公司代表人張仁敦，現為全家便利商店公司副會長；日商全家便利商店公司代表人薛東都，現為全家便利商店總經理；日商全家便利商店公司代表人桐山寛史，現為 FamilyMart China Holdings Co.,Ltd 董事；日商全家便利商店公司代表人藤本洋司，現為日商全家便利商店公司海外事業部副部長。



泰山元公司代表人詹逸宏，現為泰山企業公司董事長；泰山元公司代表人詹景超，現為泰山企業董事與總經理；三洋藥品工業公司代表人謝志騰，現為維士比國際事業公司董事長。



三名獨董分為中華民國會計師公會全國聯合會副理事長李燕松、元大壹創業投資公司董事長翁健與鉅業國際法律事務所主持律師梁懷信。

