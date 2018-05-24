證監打擊企業失當 四宗IPO下馬

證監會近年對上市公司監察不遺餘力，日前發表第二份上市公司的監管通訊，指出由去年9月到今年3月期間，對4宗招股上市(IPO)個案發出反對意向書。

證監會監管通訊強調，「實時監管」將是打擊企業失當行為的主要方針，這樣的方針對改變市場行為帶來了重大影響，該會繼續及早介入嚴重個案，藉以保障投資者利益及遏止非法、不誠實和不正當的市場行為。

通訊提及，自去年9月至今年3月，根據在《證券市場上市規則》執法行動當中，對4宗IPO個案發出反對意向書，以及另外6宗個案上市後個案，部分涉供股、配售等攤薄股權問題。其中，有IPO個案的申請人的收益大部分來自第三方付款人，而非其客戶，而部分付款人與該申請人或其控股股東有關係或有關連。

證監會向該申請人發出反對意向書，質疑其申請文件內的資料是否準確及完整，包括經第三方付款人收取的銷售所得款項，是否由該申請人的客戶提供，以及相關的銷售是否真實，該申請人沒有回應證監會的反對意向書，有關申請亦告失效。

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