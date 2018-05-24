全球最大行李箱製造商新秀麗遭狙擊 股價狂砍48%

前做空研究機構 Glaucus 研究部總監 Soren Aandahl 另起爐灶後發表首份有關港股研究報告，狙擊股份為新秀麗 (1910-HK)，股價被狂砍 48%。

新浪財經報導，該報告指出，新秀麗目前是全球最大行李箱製造商，相對奢侈品牌 Burberry 享有溢價，相信有關股價溢價並不合理，因集團的會計手法值得商榷，企業管理也差勁。

Soren Aandahl 新成立的投資機構 Blue Orca Capital 質疑新秀麗隱藏了業務緩慢增長，主要透過債務為主的收購進行，同時集團虛報了獲利及毛利率水準，透過可疑及涉及採購價格的會計手法進行。

報告指新秀麗股價應較同業有折讓，因為企業管理有問題主要涉及核數方面，以及公司與行政總裁有不可靠的關連交易，而行政總裁的履歷訛稱自己擁有商業博士學位，但實際上沒有。

報告建議，新秀麗股價應為港幣 17.59 元，較昨 (23) 日收盤價低 48%。消息一出，新秀麗應聲重挫至港幣 30 元，截至上午 11:18，股價來到港幣 30.70 元，或 - 9.84%

新秀麗股價

報告建議新秀麗股東會，尤其核數委員會應委託獨立的核數師，以審視公司與南亞洲合營公司的交易，同時應審視公司的存貨處理及會計手法，以及披露公司與行政總裁關係，最終認為新秀麗股價屬過高。