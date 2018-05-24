〈每日外資外匯觀點〉提防土耳其里拉釀成貨幣危機、美元漲勢暫停

土耳其里拉再跌恐釀貨幣危機

土耳其里拉兌美元周三跌幅重達 3.39%，盤中震盪幅度更達 8.28%，創下歷來新低，本月以來除了 3 個交易日上漲外，其餘天天都在下跌，正邁向 2008 年以來最糟的單月表現。更糟的是，先前在土耳其央行似乎無意進場護盤下，使得市場近期大舉做空該國貨幣。

道明證券新興市場策略主管 Cristian Maggio 力促土國央行儘快升息，因為里拉的跌勢根本深不可測，再跌下去，將會逐漸演變成一場貨幣危機，最後連土耳其民眾也將拋售本國貨幣，然後完全失去信心。

土耳其里拉周三盤中震盪幅度達 8.28%。

美元近期暫停 無損漲勢

ACLS Global 首席策略師 Marshall Gittler 指出，美元和美債殖利率間存有反饋的關係，近期互為推升，美元走強降低了海外央行干涉的可能性，因此又為美債爭取到更多需求資源。

Capital Markets 高級分析師 Helen Rush 表示，儘管過去兩天美元漲勢稍有停頓，但仍無損美元看漲趨勢。

摩根士丹利投資管理固定收益資產組合經理 Jim Caron 則認為，若回頭看 1990 年的一些匯率走勢，就會發現美元仍然昂貴，隨著時間拉長，將會有更多的下跌空間。

豐業：日圓挾避險概念連續彈升

豐業銀行分析師指出，在風險規避的市場氛圍下，日圓兌美元已連續 3 天彈升，表現勝過所有 G10 貨幣。

豐業銀行不忘提醒，日圓是具避險概念的資產，容易在風險偏好期間大幅震盪，出現跌勢。