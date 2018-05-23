〈每日外資外匯觀點〉美元多頭獲利了結、歐元4月來跌勢可能放緩

美元指數週二 (22 日) 一度跌破 93.5，但隨後受到義大利組閣人選的影響，歐元回吐漲幅。

Shinkin Asset Management Co. 首席市場分析師加藤純表示，美元周二走弱，可以簡單歸因於美債殖利率回跌；澳洲國民銀行（NAB）資深市場策略師 Gavin Friend 也認為，在美債殖利率回跌下，交易商趁機將美元部分多頭部位進行獲利了結。

豐業銀行：歐元 4 月以來跌勢可能放緩

豐業銀行（Scotiabank）分析師指出，歐元兌美元周二脫離近期低點 1%，預期隨著逢低買盤出現，4 月以來的跌勢可能將放緩。

投資人似乎不太擔心義大利政局發展，但對德國央行擔憂歐元區經濟活動的擔憂，則使得歐元有反彈的跡象，然而短期利差持續擴大，2 年期美債和歐元區公債殖利率利差擴大至 318 個基點，意味著做空美元仍存在較高成本。

摩根士丹利建議投資人，維持做空歐元兌美元，目標下看 1.15。

歐元兌美元日線走勢圖 (近一年以來表現)

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師指出，歐元兌美元近期已落在 55 周均線 1.1851 的下方，將很快看到進入盤整階段，甚至只是長期跌勢的中點站，預期歐元兌美元反彈在上檔 1.2092-1.2155 將遭遇強大阻力。

荷蘭合作銀行分析師說，已將歐元兌美元目標價下調至 1.15，雖然部分原因是因為美元強勢不墜，但歐元弱勢才是主要原因。

FXStreet：澳幣兌美元受美股及油價下跌影響

澳幣兌美元周二上漲至 0.7605 後回跌，FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 指出，澳幣近期受到股市和大宗商品漲勢的積極支撐，但盤中受到美股及油價下跌影響，漲勢在美國交易時段趨緩。

目前澳幣兌美元下檔支撐位於 0.7520-0.7435，上漲壓力則位於 0.759-0.766。