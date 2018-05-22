〈每日外資外匯觀點〉花旗唱衰美元12個月內跌5%、日圓恐還沒貶夠

受到中美貿易戰休兵的激勵，美元指數週一 (21 日) 衝高到 94，創下去年 12 月 18 日以檢人新高，累計 4 月中旬以來，美元指數漲幅 5.4%，為 2015 年 11 月以來最大波段漲幅。

花旗：唱衰美元 12 個月內跌幅 5%

花旗研究團隊認為，美元漲勢恐無法持續，預期美元指數未來 12 個月將下跌 5%，在美國財政和經常帳雙赤字擴大下，將拖累美元在 2019 年走低。

布蘭迪 (Brandywine) 全球資本管理也認為，除了美國日益惡化的雙赤字，美債殖利率漲勢將停滯，和美盛資產管理同樣預期美元今年底前的跌幅約 5%。

從技術面來看，外匯網站 FXStreet 分析師 Omkar Godbole 指出，14 天相對強弱指數 RSI 顯示美元已處於超買狀態，不排除拉回整理。

美元指數周一突破 94。

美銀美林：歐元兌美元目標價下看 1.15

美銀美林認為美元漲勢尚未見頂，認為歐元多頭將進一步被清倉，動能不利於歐元兌美元，維持看空論調，持有歐元兌美元空頭部位，目標價下看至 1.15。

荷蘭合作銀行同樣將歐元兌美元的 12 個月目標價下調至 1.15，主要是因匯價提前到達該行目標價 1.18，且歐元受到近期歐元區令人失望的經濟數據和義大利政治局勢的影響，儘管未來數周歐元可能出現反彈，但預期仍有進一步下跌的空間。

歐元兌美元遭下調目標價。

道明證券：美元兌日圓走升動能仍強

道明證券認為，從目前倉位和估值來看，美元兌日圓走升的動能仍強，下一關鍵價位設定在 111.3。

花旗同樣看多美元兌日圓，認為突破 110.04 後，突破近期盤整，震盪區間有機會上移至 112.27-112.38，目標價上看 112.3。

三菱日聯銀行轉向看多美元兌日圓，指出新興市場落後的經濟改革和政府的不確定性不易消除，而新興市場貨幣疲弱，支撐美元走強力道，預期下週美元仍將維持走強的基調。