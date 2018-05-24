歐元區經濟數據惡化 瑞信建議您這樣操作歐元

23 日公布的 IHS Markit 歐元區 5 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值為 54.1，創 18 個月新低，彭博社報導，隨著歐洲經濟數據惡化和政治風險加劇，瑞士信貸集團建議，因應歐元下跌的最佳交易策略為：放空歐元兌瑞士法郎或兌日日圓。

瑞士信貸駐紐約的外匯策略師 Alvise Marino 指出，由於歐洲央行的緊縮政策和義大利政治不確定性，導致歐元區資產受到影響，暗示歐元區存在進一步下行風險。週三歐元下跌 0.9%，自 3 月以來首次跌破 1 歐元兌 1.16 瑞士法郎水平。

Marino 在給客戶的報告中寫道：「歐元區 5 月份 PMI 數據疲弱，打破歐洲經濟成長反彈動能的希望，疲弱的數據使得在政治風險呈上升趨勢下，實施財政政策變得更複雜，我們認為這可能會對歐洲資產造成更廣泛的負面影響。」

瑞信上週建議客戶賣空歐元兌瑞士法郎，而目前歐元已跌破原先瑞信的放空目標價 1.1730 和 1.1640。瑞信指出，本週續空歐元兌瑞郎，新的放空停損價已修正為 1.1760。週三 (22 日) 1 歐元兌換 1.1646 法郎。

歐元兌瑞士法郎一年以來的走勢

義大利新組成的民粹政府，計畫增加對窮人的支出並減少稅收，直接挑戰歐盟的預算限制，使得義大利國債殖利率飆升、債券價格下滑。Marino 指出，若義大利前工業部長 Paolo Savona 成為財政部長，他認為會對歐洲資產產生更廣泛的影響，Savona 為右派歐洲懷疑主義人士。

瑞士信貸同時建議投資人放空歐元兌日圓，Marino 建議的目標價 1 歐元兌 125.82 日圓，停損價為 130.50 日圓，週三 (23 日) 歐元兌日圓匯價報 1 歐元兌 128.07 日圓。