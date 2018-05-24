阿里系股票大漲：阿里影業盤中漲超30% 阿里健康漲近12%

周四早盤，在港交所上市的阿里系股票大幅上漲。

阿里影業盤中暴漲 30.44%，至少創出 2015 年 7 月以來最大漲幅。阿里健康一度漲 11.93%，自 5 月 16 日以來猛漲 70%，輕鬆成為本月 MSCI 亞太指數中表現最好的股票。

阿里巴巴

此前媒體報導稱，阿里巴巴可能在 6 月份成為首批回歸 A 股的科技公司之一，發行 A 股 CDR（中國存托憑證）的工作正在有條不紊地籌備中。

根據目前的節奏，6 月份的第一個周五，《存托憑證發行與管理辦法》將具體公布，CDR 的正式落地也將越來越近。

阿里影業

周四早盤，阿里影業盤中一度漲超 30%：

阿里影業在港交所發布公告稱，公司以零代價向雇員授出獎勵股份。

公告稱，阿里影業於 2018 年 5 月 21 日根據股份獎勵計劃條款，以零代價向 328 名獲選雇員授出 9437.86 萬股獎勵股份，當中 2 名獲選雇員為公司關聯人士，惟授出事項須待承授人接納後，方可作實。授予承授人每股獎勵股份賦有權利，可於其歸屬日期接收一股股份，且授出獎勵股份不受表現指標所限。

按於 2018 年 5 月 21 日聯交所所報每股股份收市價 0.910 港元計算，授予關聯承授人獎勵股份市值為 336.7 萬港元。

阿里影業近期頻傳利多。阿里巴巴在 4 月初宣布獲得《旅行青蛙》中國大陸地區獨家代理權，並於 5 月 9 日上線內測。5 月 21 日，阿里影業旗下的 IP 開發平台阿里魚又宣布推動該熱門 IP 的全鏈路變現。

阿里魚總裁吳倩當日在接受採訪時表示，最初在拿到《旅行青蛙》這一熱門 IP 做規劃時定的目標是銷售規模破億元，但「一個半月基本上就已經超額完成了目標」，目前預估是 1.2 億元。

阿里健康

按照 5 月 16 日收盤價 4.44 港元為基準計算，自 17 日至今還不到 5 個交易日，阿里健康最高觸及 7.62 港元，漲幅接近 72%：

5 月 16 日晚間，阿里健康發布業績公告，稱在截至 2018 年 3 月 31 日財年，公司實現收入 24.43 億元，年增率增長 414.2%；年度虧損收窄至 1.09 億元，上一財年虧損 2.09 億元。不過，扣除股權激勵費用，經調整後實現利潤凈額 800 萬元，阿里健康稱「首次實現扭轉虧損為盈」，同時稱這將有助於其加大醫療人工智慧領域的投資。

此後，阿里健康股價大幅沖高，同時成交暴增。5 月 17 日，該股成交額達到大約 1.35 億美元，成為香港成交額第五高的個股，超過包括滙豐控股，中國石油和中國銀行在內的巨頭。

中信證券計算機研究團隊分析師張若海分析稱，阿里健康暴漲的核心邏輯在於三大「助推器」：主業爆發成長，超低可比滲透率拐點，消費習慣遷移巨大紅利：

主業爆發成長：公司 2017H1 是 8 億左右收入，2017H2 是 16 億左右收入。所以，環比這 100% 是第一個助推器。

超低可比滲透率拐點：阿里健康活躍用戶和這個淘寶註冊用戶數據之比 2800 萬 / 5 億，也就是大概 3% 的活躍度滲透率。而可比整個平台，這個滲透率的可提升空間是多少呢？至少到 25% 是一個大機率可能。8-10 倍的提升空間，對應的粗暴理解就是 GMV 的線性提升空間。所以…… 這就是我們常說的行動網路滲透率魔咒，3%，這可是妙齡…… 所以，這就是第二個助推器，也是最給力的。

消費習慣遷移巨大紅利：其實健康類的較低滲透率一方面說明了阿里健康做的還不夠好，另外還有個原因，也許是我們用戶還不習慣網上購買 OTC 等保健品類，因為在線下買的時候我們肯定要考慮到面子問題。目前根據實測來看，其實整個在線 OTC 消費習慣還在生成，有一定購買障礙的產品是主流，真正的消費高頻或者主流產品占比還不高，未來的提升更多需要消費習慣的紅利遷移，因此，這個是第三個助推器。

至於阿里健康的股價前景，張若海認為：

從中期看，阿里健康的在線藥房平台就是核心收入組成，因此，醫藥電商完全可以按照 PS 來看，當然，這裡要考慮的就是其涉及業務的 GMV 而非簡單自營 GMV 更合適。

從中期看，張若海認為，阿里健康研發投入的主要方向就在醫療，理性來想，公司不可能短期能在 XIC 上趕上我們熟知的醫療資訊化專業服務商。因此，18-19 年更大機率的是以點帶面，去推出其樣本服務案例。在這裡，我們不妨想想阿里的專長——新 XX，把低效率轉化為高效率，專業的人繼續做專業的事。因此，醫療做的或許就是新醫療，最終追求的是營運效率的提升，服務方式是數據的託管與各種醫療機構的鏈接重構。這部分業務，估值現在肯定體現了，但是否合理，如果我們預期公司有 2/3/4 億的研發投入，那麼是否可以對標下國內同規模，同業務品類的公司空間呢？

綜上，漲的是大家的預期全面重估——至於兌現，路漫漫修遠兮，在已有的醫療資訊化研究經驗看…… 陽光總在多個風雨後。