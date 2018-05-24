阿里影業零代價向雇員授出獎勵股價 股價暴漲近3成

阿里影業 (1060-HK) 零代價向雇員授出獎勵股份，股價今 (24) 日開盤後瞬間暴漲，10:00 過後飆漲至 29.348%，至港幣 1.190 元，目前上漲 28.261%，報港幣 1.180 元。最新市值港幣 278 億元。

阿里影業股價。 (圖：新浪財經)

新浪財經報導，阿里影業發佈公告，於 2018 年 5 月 21 日，公司根據股份獎勵計畫條款，以零代價向 328 名獲選雇員授出 9437.86 萬股獎勵股份，當中 2 名獲選雇員為公司關聯人士，惟授出事項須待承授人接納後，方可作實。

授予承授人每股獎勵股份賦有權利，可於其歸屬日期接收一股股份，且授出獎勵股份不受表現指標所限。

就向關聯承授人授出的 370 萬股獎勵股份而言，董事會須促使受託人以公司作出現金注資自市場購買現有股份，並將以信託形式為關連承授人持有，直至該等獎勵股份歸屬該等關聯承授人為止。

按於 2018 年 5 月 21 日聯交所所報每股股份收盤價港幣 0.910 元計算，授予關聯承授人獎勵股份市值為港幣 336.7 萬元。董事會已批准向各關聯承授人授出獎勵股份，其中，張蔚並無參與向其本人授出獎勵股份的決定。

董事會須安排以公司內部資源將 9067.86 萬股新股份的認購款項港幣 2266.97 萬元支付予受託人，為兌現 9067.86 萬股獎勵股份而發行的新股份占已發行股份總數約 0.36% 及占擴大後已發行股份總數約 0.35%。