電視廣播(00511-HK)：myTV SUPER年內有機會見盈利

電視廣播(TVB)(00511-HK)行政總裁李寶安出席股東會後表示，旗下OTT平台myTV SUPER登記用戶逾600萬，去年已幾近收支平衡，預料今年稍後或有機會見盈利。公司未來會繼續以同樣模式在海外擴展，公司對於新媒體轉型感滿意。

此外，該公司於本月初已開始試驗Big Big Shop，期望觀眾能購買電視上看到的產品和服務。他認為，視網營銷有助提升觀眾體驗，能為廣告商進行推廣。他續指，目前的試驗有突破性結果，冀可愈做愈大，但暫時未有特定目標。

他強調，公司近年不斷發展新媒體業務，冀透過多平台協調產生好的效果。該公司現主要有5個應用程式，日後亦會慢慢取締及整合。

對廣告業務收入，總經理鄭善強指出，香港零售市道於今年首季轉好，預期電視廣告收入可望在年內慢慢復甦，並期望會有少許增長。但他亦稱，廣告收入會較零售市道滯後數個月，全年廣告收入或有中單位數增幅。

對於早前公司投資星美(00198-HK)的債券，李寶安解釋是希望以保守的方式投資，強調只買債券不買股票，認為債券設有到期日，加上息率逾7厘，除了沒有匯兌風險以外，亦有資產抵押，既安全又藉此抵消之前TVB發債的利息支出。他指出仍未打算換股與否，但假如雙方需要進一步合作，星美的院線與公司業務相關。

問及副主席黎瑞剛間接減持該公司股份一事，李寶安表示不評論股東變動問題，又重申Young Lion仍為該公司最大股東。

TVB新古裝劇《宮心計2深宮計》，在內地未能與香港同步播出，又傳TVB要承擔逾億元的製作費等，副總經理(節目及製作)杜之克稱，未聞中國的合作影視平台是否播放，相信騰訊(00700-HK)正解決播放問題。

李寶安補充，合作方騰訊負責中國的版權，而TVB則負責中國以外的版權，故騰訊平台播放與否非TVB能夠控制。

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