【港股解碼】世界杯熱浪襲來，華潤啤酒一馬當先

隨著2018世界杯賽程的臨近，各國球迷憋悶了四年的期待、激情與興奮將在6月得到徹底釋放；與此同時，股市也迎來一大波和世界杯相關的投資熱潮，啤酒、電視、出境遊、彩票等細分行業紛紛走高。其中，又屬啤酒板塊最爲活躍，華潤啤酒（00291.HK）、青島啤酒（600600.CN、00168.HK）、燕京啤酒（000729.CN）相繼走出一大波利好行情。從股價走勢來看，華潤啤酒作爲其中的翹楚，早在2017年12月底就有資金埋伏，此後走勢一路上揚。

華潤啤酒股價走勢

在一向只看業績不看“臉”的港股市場，華潤啤酒此番被資本追捧，除了和世界杯概念挂鈎，更多是處于對不斷增長的業績的良好預期。

華潤啤酒2017年業績增長顯著

二零一七年，中國啤酒市場容量呈現穩定態勢，産品結構逐步轉變，中高檔啤酒銷售成爲推動行業營收增長的主力軍。著眼于消費升級而帶來的增長機遇，華潤集團圍繞“有質量增長、轉型升級、創新發展”三大管理主題，實施組織再造、品牌重塑、産能優化、精益銷售、渠道改造、營運變革等戰略舉措。通過實施品牌重塑舉措以提升中高檔啤酒銷量，及通過深化渠道建設舉措以提升渠道競爭力，實現啤酒銷量和銷售單價雙增長，市場份額有所提升。其中營銷全國的“雪花 Snow”啤酒銷量占集團啤酒總銷量約90%。

報告期內，華潤啤酒實現綜合營業額爲人民幣297.32億元，較二零一六年增長3.6%；本公司股東應占綜合溢利較二零一六年上升86.8%至約人民幣11.75億元，達到2014年以來曆史高位。

收益、利潤增長的同時，華潤啤酒多項財務指標改善明顯。綜合借款淨額由2016年的36.77億元下降至10.3億元，說明公司現金流好轉，對銀行貸款的依賴減少；負債比率（綜合借款淨額與總權益的比率）由2016年的20.8%降至5.6%，達近三年低位，長期資金運行展現出良好的穩定性；流動比率從2016年的5.43上升至5.68，說明企業資産的變現能力越強，短期償債能力亦越強。

進入2018年，華潤啤酒受益于啤酒行業整體漲價，啤酒消費高端化，迎來體育大年等利好，將繼續扶搖直上。

走出低迷，啤酒行業重新崛起

在酒行業，啤酒可以說一直是“低價”的代言人，雖然我們的生活水平不斷提高，但啤酒一直都在5元左右徘徊。在2014年至2016年，整個啤酒市場面臨産能過剩、市場需求不足等問題，國內啤酒巨頭紛紛出現大面積虧損。

不過從2017年下半年，這一局面開始被打破。燕京最先于2017年底打出提價口號，旗下460ml本生啤酒(紙1*12)終端進貨結算價格漲3元/箱，單瓶零售價格順漲1元/瓶；緊接著，華潤和青島也以原材料價格上漲、人工成本增加、運輸費用增加、環保稅開征等原因，導致生産成本，明確地釋放出了漲價信號，漲價幅度在10%-20%。

作爲啤酒行業十年來的一次整體提價，三大巨頭的行動在很大程度上彰顯了行業拐點的到來。從後市來看，在經曆兩年多的下滑後，當前啤酒行業的反彈是大勢所趨，而在消費升級浪潮的帶動下，後續下滑空間已經不大。

根據野村證券的報告，今年首季啤酒平均售價增長加快至5%，去年爲4%，期內銷售增長7%。啤酒業受惠提價及毛利率擴張，盈利有望繼續攀高；消費喜好上，隨著人均財富的增長，消費者亦更加青睞中高檔啤酒。華潤啤酒及時調整産品結構，持續推出符合年輕人個性和口味的中高檔産品，比如勇闖天涯superX新品，成爲推動企業營收增長的主力軍，2018年有望再收獲可觀的增長空間。

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