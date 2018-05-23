聯強拓展澳洲業務 攜手澳洲Simble Solutions攻IoT能源管理解決方案

聯強 (2347) 拓展澳洲業務，旗下澳洲子公司週三 (23 日) 宣布，將與澳洲軟體上市公司 Simble Solutions 策略聯盟，共同推動 IoT 能源管理解決方案。聯強指出，Simble Solutions 以擅長開發能源管理及行動裝置之解決方案聞名，而聯強將為 Simble 在澳洲的第一家合作的通路商，雙方透過聯強廣布全澳洲的 6 千多家合作夥伴，協助客戶與終端客戶運用物聯網 (IoT) 解決方案取得商機，同時進一步擴展雙方的業績。



聯強澳洲分公司執行長王其勳表示，能源管理是政府及企業現階段及未來都會面臨的重大課題，而澳洲由於地廣人稀與資源豐富的特質，長期以來發展出許多先進的能源管理系統。



他說，Simble 所建構的能源管理平台 (Simble Energy Platform)，運用物聯網的智慧裝置，具備數據蒐集分析與即時監控警示的雙向功能；而平台視覺化的使用者介面，亦方便企業能遠端啟動自動化節能系統，有效協助企業降低並管理能源消耗，提升企業效率。



物聯網是全球發展最快速的產業之一，預計 2020 年將有 500 億部連網裝置投入市場。王其勳指出，Simble 的 IoT 能源管理平台可說是一個加值解決方案，讓我們將物聯網的便利提供給合作夥伴。對於 Simble 而言，藉由此次合作，能夠透過聯強迅速擴大業務規模。

