「499之亂」聯強受惠 法人估今年逐季成長 EPS逾4元創7年高

「499 之亂」落幕，國內電信通路商股價重創，但卻嘉惠亞太資通訊通路配銷商龍頭聯強 (2347)，法人看好聯強將受惠於電信業者縮減硬體補貼以維持獲利的趨勢，有利消費者轉至傳統零售通路採購手機，將帶動聯強通訊業務強勢回升。此外，聯強營運持續翻升，首季財報繳出亮麗成績單，加上調節新聚思持股利益，EPS 高達 1.35 元創高。聯強週三(16 日) 最高上漲 2.3% 或 1.05 元，來到 46.3 元價位，創 3 年來新高。



法人指出，聯強首季 PC 業務成長性遠高於產業平均，應是整合供應鏈效益顯現，加上競爭對手英邁母公司海航財務狀況不佳，聯強市占率擴張有關；至於 IC 元件受惠於顯示卡與記憶體缺貨價漲，貢獻之營收大幅度成長，顯卡業務同比大增 2.9 倍，記憶體增逾八成。



值得注意的是，以手機為主的通訊業務在多年前最大客戶諾基亞式微之後，聯強此一業務沉潛已久，近兩年明顯看到回溫。今年首季通訊業務營收年增率達 39%，持續看見轉型效益，法人指出，此乃聯強台灣與香港的手機業務提升，帶動整體通訊業務回春。



法人認為，台灣市場消費者對於資費敏感度增加，造成電信業者 4G ARPU(每用戶平均收入) 持續降低，業者將透過縮減硬體補貼以維持獲利，將有利於消費者轉向傳統零售通路購買手機，聯強通訊業務首當受惠。預估聯強今年業績逐季成長，EPS 突破 4 元創 7 年高。

