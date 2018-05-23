岱宇攜手德國健身器材品牌 擴歐洲布局 效益Q3顯現

健身器材廠岱宇 (1598-TW) 宣布，攜手德國頂級健身器材品牌 Gym80 共同策略合作，將可擴充旗下商用健身器材及醫療復健等產品線布局，也有助於提升德國、奧地利及瑞士等地區銷售表現，預計相關效益將在第 3 季發酵。

岱宇表示，德國 Gym80 品牌深耕歐洲健身器材市場擁有 38 年基礎，並連續 15 年獲得歐洲領先健身雜誌 Life 評選最佳重量訓練產品獎項 (Body Life Award)，於德國、奧地利、瑞士等地區擁有高度市占率表現，此次雙方結盟合作可完善岱宇旗下 Spirit 及 UFC 品牌於重量訓練產品系列布局，並搭配德國 Gym80 品牌產品共同於雙方既有經銷通路販售，擴大全球銷售表現。

岱宇強調，由於德國 Gym80 品牌於醫療復健器材研發技術，具有等速、等距、向心及離心等四大訓練功能，可滿足使用者增強肌肉力量、穩定受傷部位促進功能恢復等需求，旗下共有 4 大系列近 90 款醫療復健產品，皆符合德國醫療產品法案 (MPG) 認證，可大幅提升岱宇於醫療復健產品之廣度及技術研發實力，在全球醫療復健健身器材市場快速成長下，有助於擴大搶攻醫院、康復中心等契機，同步強化醫療復健市場布局。

岱宇表示，公司今年延攬專業業務團隊過去於商用健身器材及醫療復健市場良好銷售成績，將大幅提高公司於全球健身市場競爭優勢，並提升在全球健身市場占有率。